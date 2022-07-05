أندية الطائرة ترفض لائحة الأجانب وتطالب بـ «العمومية»



رضا سليم (دبي)



طلب عدد من الأندية الأعضاء في اتحاد الكرة الطائرة، عقد جمعية عمومية غير عادية، بعد رفضها للقرارات الأخيرة التي أصدرها الاتحاد، بشأن مشاركة اللاعبين الأجانب، وتسجيلهم في المباريات على مستوى الفريق الأول والشباب، في الموسم الجديد.

ورفض الوصل والنصر وشباب الأهلي وحتا وعجمان الاتحاد القرارات، وطالبت الأندية بجمعية عمومية غير عادية، لاعتماد كل ما يخص الأجنبي والمقيم، ومن المتوقع أن يزيد عدد الأندية التي اعترضت على القرارات الأخيرة، حيث تتبنى هذه الأندية اتجاه العودة إلى النظام السابق الذي تم تطبيقه في الموسم المنتهي.

وخاطب الاتحاد الأندية بالقرارات الجديدة، بعد التعديلات المقترحة في ورشة العمل المشتركة التي جمعت مجلس إدارة الاتحاد مع الأندية الأعضاء في العمومية الشهر الماضي لإنهاء الخلاف.

واعتمد الاتحاد بناءً على مخرجات الورشة، تعديل شرط إقامة اللاعب الأجنبي «المقيم» في فئة الرجال، ليكون قد أمضى سنتين ميلاديتين على إقامته في الدولة، من دون انقطاع، بدلاً من ثلاث سنوات، وتعديل شرط إقامة الأجنبي المقيم في فئة «الشباب» ليكون قد أمضى سنة ميلادية واحدة على إقامته في الدولة بصفة مستمرة من دون انقطاع بدلاً عن سنتين .

وشملت التعديلات فئة اللاعب الأجنبي «المؤهل للمشاركة مع المنتخبات الوطنية»، وذلك بأن لا يقل سن اللاعب عن 18 سنة، ولا يزيد عن 23 عند التسجيل، ولا يحق له المشاركة ضمن فريق الشباب بالنادي، وإلغاء مدة التعاقد مع اللاعب والسماح للنادي باستبداله في أي وقت، بدلاً عن اشتراط التعاقد لثلاث سنوات، وخاطب الاتحاد الأندية بهذه التعديلات التي قوبلت بالرفض.

وهددت الأندية في وقت سابق بالانسحاب من المسابقات في الموسم الجديد، بعد رفض الاتحاد تعديل القرارات الجديدة، بشأن مشاركات اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواليد في الموسم الجديد، ولجأ الاتحاد إلى عمل ورشة عمل مع الأندية العاملة التي تضم 19 نادياً، وحضرها 18 نادياً، إلا أن القرارات الأخيرة لم تنهي الخلاف الموجود على طاولة النقاش، وهو ما دفع الأندية مجدداً لطلب جمعية عمومية غير عادية.