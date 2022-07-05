نادال على طريق «الكبير 23»!

لندن (أ ف ب)

لم يجد الإسباني رافايل نادال المصنف رابعاً أي صعوبة في بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي زاندسشولب 6-4 و6-2 و7-6.

ويسعى نادال إلى إحراز لقبه الثالث توالياً في بطولات «الجراند سلام»، بعد تتويجه في أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، ثم ببطولة رولان جاروس الشهر الماضي، رافعاً غلته إلى 22 لقباً كبيراً.

وكان نادال تغلب على منافسه الهولندي أيضاً في بطولة رولان جاروس الذي أحرز لقبها للمرة الرابعة عشرة في مسيرته «رقم قياسي».

ولن تكون مواجهة نادال في الدور التالي سهلة أمام الأميركي تايلور فريتس، بعد أن هزمه الأخير في نهائي دورة أنديان ويلز الأميركية في مارس الماضي.

ونجح الماتادور الإسباني في كسر إرسال منافسه في الشوط العاشر، وحسم المجموعة الأولى في مصلحته في 42 دقيقة.

وتابع نادال حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في بطولات الجراند سلام «22 لقباً» أفضليته في المجموعة الثانية، وتقدم 3-صفر، وحسمها بسهولة 6-2 في 38 دقيقة.

وفي المجموعة الثالثة، تقدم نادال 5-3 والإرسال في حوزته لإنهاء المباراة، لكن الهولندي نجح في كسر إرساله، قبل أن يعادل النتيجة 5-5 ثم 6-6 وفرض شوطاً فاصلاً حسمه الإسباني بصعوبة 8-6، وفاز بالمباراة في ساعة و41 دقيقة.

ويسعى نادال لإحراز لقبه الثالث على عشب ويمبلدون، بعد عامي 2008 و2010.

وتغلب الأسترالي نيك كيريوس على الأميركي براندون ناكاشيما 4-6 و6-4 و7-6 و3-6 و6-2، وخلافاً لتصرفاته السيئة في مباراته الأخيرة ضد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، كان كيريوس هادئاً طوال المباراة وخرج فائزاً.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها كيريوس الدور ربع النهائي في ويمبلدون منذ 8 سنوات، حيث سيواجه التشيلي كريستيان جارين، والأولى له في البطولات الكبرى منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2015.

واعتمد كيريوس على إرسالاته النظيفة التي بلغت 35 طوال المباراة، على الرغم من إصابة في كتفه استدعت دخول الطبيب المعالج، وعلى خبرته لتخطي عقبة ناكاشيما.

وقال كيرويس «خضت العديد من المباريات خلال الشهر والنصف الأخيرين».

واعتبر كيريوس أن فوزه على نادال في باكورة مشاركاته في ويمبلدون عام 2014، عندما كان مصنفا في المركز 144 عالمياً ساعده على تحقيق الانتصار خلال المباراة الأخيرة، بقوله «خضت إحدى أفضل المباريات في مسيرتي، عندما هزمت نادال، جميع هذه التجارب التي عشتها ساعدنني في الفوز.

وفي فئة السيدات، احتاجت الرومانية سيمونا هاليب الفائزة باللقب عام 2019 إلى ساعة واحدة فقط لتسحق الإسبانية باولا بادوسا المصنفة رابعة 6-1 و6-2 وبلوغ الدور ربع النهائي، وتلتقي هاليب المصنفة أولى عالمياً سابقاً، في الدور التالي مع الأميركية أماندا انيسيموفا الفائزة على الفرنسية ارموني تان 6-2 و6-3.

وقالت هاليب «بلوغ ربع النهائي يعني الكثير بالنسبة إلي، لا سيما بعد أن عانيت من الكثير من الإصابات ومن عدم الثقة بالنفس».

وأضافت «أبذل جهوداً كبيرة كل يوم، أنا سعيدة جداً بالطريقة التي العب فيها حالياً، ألعب بثقة عالية بالنفس، واستمتع بالتواجد على أرضية الملعب».

وبلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الأولى بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش 7-5 و6-3 وستلتقي في الدور التالي الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الفائزة على الفرنسية اليزيه كورنيه 4-6 و6-4 و6-3.

وكان كورنيه حققت مفاجأة من العيار الثقيل في الدور السابق بإخراجها البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا منهية سلسلة من 37 انتصاراً توالياً للأخيرة.

يذكر أن ريباكينا الروسية الأصل، والتي حصلت على الجنسية الكازاخستانية عام 2018، لم تخسر أي مجموعة حتى الآن في البطولة.