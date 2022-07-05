جالتييه يقود سان جيرمان



باريس (أ ف ب)



وقع المدرب كريستوف جالتييه عقداً لمدة عامين للإشراف على الإدارة الفنية لنادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو «المقال» من منصبه.

وأوضح المصدر أن المدرب السابق لنيس والبالغ «55 عاماً»، والذي شوهد في المكاتب الإدارية للنادي الباريسي وفقاً لمقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، سيتم الإعلان الرسمي لتعيينه في مؤتمر صحفي دعا إليه الأخير بملعب بارك دي برانس، لتقديم لاعبيه ومدربيه.

ونجح سان جيرمان أخيراً في تسوية ملف المدرب الجديد بعد شهر ونصف تقريباً من الإعلان الصاخب عن تمديد النجم كيليان مبابي، لتكون نقطة البداية لإصلاح شبه كامل للهيكل التنظيمي للنادي.

ورفض سان جيرمان الرد على استفسار لوكالة فرانس برس حول ما إذا كان سيعلن رسمياً عن قدوم جالتييه ولا رحيل سلفه بوكيتينو بعد عام ونصف على رأس إدارته الفنية، كما بات متوقعاً منذ عدة أسابيع دون أن يتم الإعلان عن ذلك رسمياً.

وظهر جالتييه الذي تنتظره مهمة جسيمة تتمثل في قيادة النادي إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

واستأنف باريس سان جيرمان تدريباته الاثنين، وحصل لاعبوه الذين خاضوا مباريات دولية في يونيو، على غرار مبابي أو الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أسبوع راحة إضافي وسيعودون الى التمارين في 11 يوليو في مركز تمارين سان جيرمان.

وضمن إعداد حامل لقب الدوري، رحلة الى اليابان بدءاً من 16 يوليو، ثم تل أبيب لخوض كأس الأبطال ضد نانت في 31 يوليو.