الأربعاء 6 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
جالتييه يقود سان جيرمان
جالتييه يقود سان جيرمان
5 يوليو 2022 10:57

 
باريس (أ ف ب)


وقع المدرب كريستوف جالتييه عقداً لمدة عامين للإشراف على الإدارة الفنية لنادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو «المقال» من منصبه.
وأوضح المصدر أن المدرب السابق لنيس والبالغ «55 عاماً»، والذي شوهد في المكاتب الإدارية للنادي الباريسي وفقاً لمقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، سيتم الإعلان الرسمي لتعيينه في مؤتمر صحفي دعا إليه الأخير بملعب بارك دي برانس، لتقديم لاعبيه ومدربيه.
ونجح سان جيرمان أخيراً في تسوية ملف المدرب الجديد بعد شهر ونصف تقريباً من الإعلان الصاخب عن تمديد النجم كيليان مبابي، لتكون نقطة البداية لإصلاح شبه كامل للهيكل التنظيمي للنادي.
ورفض سان جيرمان الرد على استفسار لوكالة فرانس برس حول ما إذا كان سيعلن رسمياً عن قدوم جالتييه ولا رحيل سلفه بوكيتينو بعد عام ونصف على رأس إدارته الفنية، كما بات متوقعاً منذ عدة أسابيع دون أن يتم الإعلان عن ذلك رسمياً.
وظهر جالتييه الذي تنتظره مهمة جسيمة تتمثل في قيادة النادي إلى لقب دوري أبطال أوروبا.
واستأنف باريس سان جيرمان تدريباته الاثنين، وحصل لاعبوه الذين خاضوا مباريات دولية في يونيو، على غرار مبابي أو الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أسبوع راحة إضافي وسيعودون الى التمارين في 11 يوليو في مركز تمارين سان جيرمان.
وضمن إعداد حامل لقب الدوري، رحلة الى اليابان بدءاً من 16 يوليو، ثم تل أبيب لخوض كأس الأبطال ضد نانت في 31 يوليو.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ليونيل ميسي
كيليان مبابي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
منازل غمرتها الفيضانات بجوار جسر وندسور القديم على طول نهر هاوكيسبيري الفائض في ضاحية وندسور شمال غرب سيدني
عربي ودولي
آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات
اليوم 13:45
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
الإمارات
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
اليوم 13:45
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 13:25
درب التبانة
الإمارات
"الإمارات للفلك": نهر المجرة يظهر في سماء الإمارات
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©