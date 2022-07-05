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نونو سانتو مدرباً للاتحاد
نونو سانتو مدرباً للاتحاد
5 يوليو 2022 10:55

 
الرياض (أ ف ب) 

أعلن نادي اتحاد جدة وصيف بطل الدوري السعودي لكرة القدم، تعاقده مع المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول.
وجاء إعلان الاتحاد عن التعاقد مع المدرب البرتغالي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، وقال «البرتغالي نونو سانتو مدرباً للاتحاد»، ويملك المدرب البرتغالي سيرة ذاتية متميزة، من خلال قيادته للعديد من الأندية الأوروبية يتقدمها فالنسيا الإسباني وبورتو البرتغالي وولفرهامبتون وتوتنهام الإنجليزيان.
وكان الاتحاد وجه الشكر للمدرب الروماني كوزمين كونترا، معلناً انتهاء علاقته بالنادي، وأعلن بعدها بساعة واحدة عن تعاقده مع سانتو، وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «شكراً كوزمين».
واتخذ الاتحاد قرار الاستغناء عن المدرب الروماني بعد خسارة لقب الدوري في المراحل الأخيرة من المسابقة لمصلحة الهلال، وتصدر الاتحاد الدوري قبل مرحلتين من نهاية الموسم، عندما انتزعها الهلال وحافظ على لقبه، وقاد كونترا الاتحاد في 29 مباراة فاز في 19 وتعادل في 5 وخسر 5 مباريات.
من جهة أخرى، أعلن الفتح عن تعاقده مع المدافع الإسباني فران فيليس حتى 2024،
وقال الفتح عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «رحبوا بالفتحاوي الجديد» دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.
وسبق لفيليس اللعب للعديد من الأندية الإسبانية ومنها خيمناستيك تاراجونا وألميريا ويونيون ديبورتيفا لوجرونيس.
وفيليس هو ثاني صفقات الفتح بعد الأولى مع حارس المرمى الدولي السويدي جاكوب رينيه «28 عاماً» من ألبورغ الدنماركي.

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