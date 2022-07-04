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«البلومون» يتعاقد مع كالفن فيليبس
«البلومون» يتعاقد مع كالفن فيليبس
5 يوليو 2022 02:37

لندن (أ ف ب) 

أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في كرة القدم، تعاقده مع لاعب وسط ليدز يونايتد الدولي كالفن فيليبس لستة أعوام.
وخاض لاعب الوسط الدفاعي «26 عاماً» 234 مباراة مع ليدز على مدى ثمانية أعوام، مسجلاً 14 هدفاً و14 تمريرة حاسمة.
وسيعزّز فيليبس تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي أعلن أيضاً انتقال مهاجمه البرازيلي جابريال جيسوس إلى أرسنال.
وقال فيليبس: «أثبت السيتي أنه الفريق الأفضل في الدوري، مع تشكيلة رائعة ومدرب من طراز بيب جوارديولا الذي يُعدّ عن حق الأفضل في العالم».
وسيعوّض فيليبس رحيل لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو، بعد مسيرة ناجحة في صفوف الفريق الأزرق أحرز خلالها تسعة القاب في تسعة مواسم.
وفيليبس هو ثالث لاعب جديد هذا الصيف يضمه السيتي، بعد الهداف النروجي الشاب إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، وحارس أرمينيا بيليفيلد الألماني شتيفان أورتيجا مورينو.

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
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