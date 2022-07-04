تفوق «مغربي - مصري» في «عربية محاربي الإمارات»

أبوظبي (وام)

تُوج المغربي إكزافير علاوي، والمصري إسلام سياحة، بلقب النزال الرئيس لوزني «الديك» و«المتوسط» في منافسات النسخة العربية لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة.

وأسدل الستار على فعاليات النسخة العربية الـ31 من البطولة، بتتويج عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو لكل من الفائزين باللقب.

وأحرز علاوي لقب النزال الرئيسي الأول بتغلبه على اللبناني فابريسيو صراف في وزن الديك، بالضربة القاضية، كما فاز المصري سياحة بالنزال الرئيس الثاني بالتغلب على الجزائري لايد زرهوني في وزن المتوسط، ليصبح أول بطل مصري في تاريخ المنافسات.

حضر المنافسات، والتي أقيمت على صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بتنظيم «بالمز» الرياضية كل من اليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز، وناصر الزعابي مدير الاتصال المؤسسي بمجلس أبوظبي الرياضي، والبرازيلي هينزو جريسي الخبير العالمي في الجو جيتسو.

وتضمنت البطولة إقامة 13 نزالاً بمشاركة 26 مقاتلاً من 12 دولة، وشهدت فوز الأردني نورس أبزخ على الجزائري سامي يحيى في وزن الذبابة، ولكن لم يتم تتويجه باللقب للزيادة في الوزن المحدد، كما شهدت المنافسات تعادلاً مثيراً بين الإماراتي هادي عمر الحسيني والأردني محمد أبزخ بقرار الحكام، وفوز الكويتية إيمان المضاف على المصرية روان ياسر في وزن الريشة بالضربة القاضية، والعراقي حسين سالم على التونسي نزار بن عمرة بخنقة المثلث في وزن الريشة.

وأكد فؤاد درويش أن البطولة أثبتت جدارتها لتكون واحدة من بين البطولات الأربع الكبرى حول العالم، وذلك لقوة وخبرة المحاربين المشاركين، والإقبال الكبير على المشاركة في الحدث، مشيراً إلى أن أبوظبي أصبحت عاصمة الرياضات القتالية في المنطقة.