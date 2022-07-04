3 إماراتيين في لجان الاتحاد العربي للجودو



عمان (وام)



اعتمد الاتحاد العربي للجودو في اجتماعه الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان اختيار 3 كوادر إماراتية ضمن لجان الاتحاد، على ضوء ترشيحات اتحاد الإمارات.

والكوادر الثلاثة هم الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي الذي اختير عضوا بلجنة الحكام، وسلطان محمد الكتبي عضوا بلجنة التنظيم والمراسم، فضلاً عن فاطمة سيد الهاشمي التي اختيرت لعضوية اللجنة النسائية بالاتحاد.

وتعد الكوادر الثلاثة من المكاسب المهمة في التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو الصادر بقرار من رئيس الهيئة العامة للرياضة في مارس الماضي. ويشغل أحمد سليمان البلوشي عضوية مجلس الإدارة إضافة إلى منصب رئيس اللجنة الفنية والحكام، كما يشغل سلطان محمد الكتبي عضوية مجلس الإدارة ورئاسة لجنة تنظيم الفعاليات المحلية، وفاطمة سيد الهاشمي عضوة مجلس الإدارة رئيسة للجنة النسائية. وكان محمد جاسم الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو قد احتفظ بعضويته في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو في الانتخابات التي جرت في 21 مارس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان على هامش البطولة العربية للمنتخبات والأندية.

وتم خلال اجتماع الاتحاد العربي الاطلاع على استعدادات الاتحاد التونسي للجودو لاستضافة البطولة العربية خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر المقبل، واعتماد النظام الأساسي المعدل للاتحاد بناء على الخطاب الموجه من اتحاد الاتحادات الرياضية العربية.

من جهته ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد ثقة الاتحاد العربي للجودو في الكوادر الإماراتية، بما يعكس مكانة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو على المستوى العربي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تدعم أبناءها للتواجد في كل المناصب الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة ودعم قوتها الناعمة في كل المجالات.