لاعب «الأزمة» يوافق على «اليونايتد»!



لندن (أ ف ب)



وافق صانع ألعاب منتخب الدانمارك كريستيان إريكسن مبدئياً على الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما ذكرت أكثر من وسيلة إعلامية في إنجلترا.

وكان إريكسن «30 عاماً» أصبح لاعباً حراً، بعد انتهاء عقده مع برنتفورد الإنجليزي الذي لعب في صفوفه لمدة ثلاثة أشهر، بعد تعافيه من أزمة قلبية حادة كادت تودي بحياته خلال كأس أوروبا مع منتخب بلاده الصيف الماضي.

وسبق لإريكسن أن تدرب بإشراف مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي اريك تن هاج، عندما حاول استعادة لياقته البدنية في صفوف أياكس امستردام مطلع العام الحالي.

وبحسب شبكة سكاي، وافق أريكسن مبدئياً على الانتقال الى صفوف يونايتد بعقد حر، على أن يقوم الأخير بإعداد عقد يمتد على فترة ثلاثة أعوام، قبل أن يخضع للفحص الطبي تمهيداً للتوقيع.

ويملك إريكسن خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن دافع عن ألوان نادي توتنهام لمدة 7 أعوام من 2013 الى 2020 قبل الانتقال الى الإنتر الإيطالي، كما لعب لأياكس لمدة ثلاثة أعوام من 2010 الى 2013.

ويبدو مانشستر يونايتد قريباً أيضاً من الحصول على خدمات الظهير الأيسر الهولندي الدولي تايرل مالاسيا الذي خضع للفحص الطبي الأحد تمهيداً للتوقيع على عقد لمدة خمس سنوات.

وكان مالاسيا في طريقه للانضمام الى ليون الفرنسي، لكن مانشستر يونايتد تدخل في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي ليحسم الصفقة في صالحه وسط رغبة اللاعب في الانتقال إليه.

ويسعى «الشياطين الحمر» إلى تعزيز صفوفهم أيضاً بالحصول على الهولندي فرنكي دي يونج من برشلونة الإسباني، علماً بأنه خسر العديد من لاعبي خط الوسط في نهاية الموسم الفائت أمثال الفرنسي بوبل بوجبا والصربي نيمانيا ماتيتش والإسباني خوان ماتا وجيسي لينجارد.