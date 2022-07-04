أرتيتا سعيد بتعاقد جيسوس مع «المدفعجية»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع النجم البرازيلي جابرييل جيسوس القادم من مانشسترسيتي، ليكون على رأس المشروع الرياضي الجديد لـ «المدفعجية» تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني.

وتعليقاً على هذا التعاقد المهم، قال أرتيتا: أنا سعيد جداً لأن النادي بذل جهداً كبيراً، من أجل إتمام هذه الصفقة المهمة باستقدام لاعب من طراز عالمي.

وأضاف: أعرف جيسوس جيداً على المستوى الشخصي، ويعرف كل منا الآخر بحكم أنني شاركت في تدريبه، عندما كنت مساعداً لمواطني بيب جوارديولا في السيتي، وأثق في أنه قادر على تحقيق نجاح حقيقي معنا في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وقال: كنا نبحث منذ فترة طويلة عن لاعب سوبر في مركز المهاجم، ونجحنا في الحصول على النجم الذي نريده، ولهذا أنا في غاية السعادة.

ومن جانبه، أبدى البرازيلي إيدو المدير الرياضي لـ «المدفعجية» فرحته العارمة باستقدام مواطنه جيسوس إلى استاد الإمارات، وقال: نحن في قمة السعادة والفرحة لضم هذا النجم السوبر إلى صفوف الفريق، وكل من يعرفون كرة القدم جيداً، يدركون مهارات وموهبة جابرييل جيسوس، فهو اللاعب الذي أثار إعجابنا منذ فترة طويلة.

وأضاف: إنه صغير السن «25 عاماً» ولاعب دولي برازيلي، وأثبت دائماً أنه على أعلى مستوى احترافي، ونتشوق لانضمامه إلى زملائه الجدد، استعداداً للموسم الجديد ونرحب به هنا في أرسنال.

يذكر أن إدارة أرسنال لم تكشف حتى الآن عن قيمة الصفقة أو الراتب الذي سيحصل عليه جيسوس.