الثلاثاء 5 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
أرتيتا سعيد بتعاقد جيسوس مع «المدفعجية»!
أرتيتا سعيد بتعاقد جيسوس مع «المدفعجية»!
4 يوليو 2022 18:23

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع النجم البرازيلي جابرييل جيسوس القادم من مانشسترسيتي، ليكون على رأس المشروع الرياضي الجديد لـ «المدفعجية» تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني.
وتعليقاً على هذا التعاقد المهم، قال أرتيتا: أنا سعيد جداً لأن النادي بذل جهداً كبيراً، من أجل إتمام هذه الصفقة المهمة باستقدام لاعب من طراز عالمي. 

وأضاف: أعرف جيسوس جيداً على المستوى الشخصي، ويعرف كل منا الآخر بحكم أنني شاركت في تدريبه، عندما كنت مساعداً لمواطني بيب جوارديولا في السيتي، وأثق في أنه قادر على تحقيق نجاح حقيقي معنا في الدوري الإنجليزي «البريميرليج». 

وقال: كنا نبحث منذ فترة طويلة عن لاعب سوبر في مركز المهاجم، ونجحنا في الحصول على النجم الذي نريده، ولهذا أنا في غاية السعادة.
ومن جانبه، أبدى البرازيلي إيدو المدير الرياضي لـ «المدفعجية» فرحته العارمة باستقدام مواطنه جيسوس إلى استاد الإمارات، وقال: نحن في قمة السعادة والفرحة لضم هذا النجم السوبر إلى صفوف الفريق، وكل من يعرفون كرة القدم جيداً، يدركون مهارات وموهبة جابرييل جيسوس، فهو اللاعب الذي أثار إعجابنا منذ فترة طويلة.
وأضاف: إنه صغير السن «25 عاماً» ولاعب دولي برازيلي، وأثبت دائماً أنه على أعلى مستوى احترافي، ونتشوق لانضمامه إلى زملائه الجدد، استعداداً للموسم الجديد ونرحب به هنا في أرسنال.
يذكر أن إدارة أرسنال لم تكشف حتى الآن عن قيمة الصفقة أو الراتب الذي سيحصل عليه جيسوس.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
جيسوس
مانشستر سيتي
أرتيتا
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
عربي ودولي
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
اليوم 07:37
بعد اطلاق النار على موكب في شيكاغو
عربي ودولي
توقيف مطلق النار على مسيرة عيد الاستقلال بشيكاغو
اليوم 07:26
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
اليوم 02:40
سيف بن زايد خلال حفل التخريج بحضور حمد الرميثي ومطرالظاهري (وام)
الإمارات
سيف بن زايد يشهد تخريج الدورة المشتركة لكلية القيادة والأركان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©