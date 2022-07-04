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باليرمو ينضم إلى مجموعة سيتي
باليرمو ينضم إلى مجموعة سيتي
4 يوليو 2022 17:43

 
لندن (د ب أ) 

انضم نادي باليرمو الإيطالي لكرة القدم، إلى مجموعة سيتي لكرة القدم، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا» أن مجموعة سيتي أعلنت استحواذها على أغلب أسهم النادي الإيطالي، والذي صعد لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وبات باليرمو النادي الأحدث في مجموعة «سيتي»، والتي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، ونيو يورك سيتي الأميركي، وملبورن سيتي الأسترالي، ويوكوهاما إف مارينوس الياباني، ومونتفيديو سيتي توركي الأوروجوياني، وجيرونا الإسباني، وسيشوان جيونيو الصيني، ومومباي سيتي الهندي، ولوميل البلجيكي وتروا الفرنسي.
وهبط باليرمو من الدوري الإيطالي في عام 2017، وتم أجباره على اللعب في الدرجة الرابعة بعد إفلاسه عام 2019، وسيستمر داريو ميري، والذي شهد صعوداً الفريق من الدرجة الرابعة، رئيساً للنادي.
وقال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي: «باليرمو نادي عظيم وتاريخي، ولديه هوية عظيمة».
وأضاف: «سنعمل مع داريو ميري لاستمرار عمله الممتاز في تطوير باليرمو بشكل مستدام خلال السنوات المقبلة، إنه نادٍ متميز للغاية، ودورنا هو أن نعمل لإضافة كل ما هو جديد، وما يعزز قيمة النادي، وكذلك تحسين أداء الفريق داخل وخارج الملعب، مستخدمين في ذلك خبرتنا.

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