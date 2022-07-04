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تونس تستضيف «عربية اليـد»
تونس تستضيف «عربية اليـد»
4 يوليو 2022 17:18


دبي (الاتحاد)


اختارت الأمانة العام للاتحاد العربي لكرة اليد، تونس لاستضافة البطولة العربية الـ37 للأندية أبطال الدوري والكأس 2022، المؤهلة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب».
وجاء اختيار تونس من بين 4 دول عربية تقدمت لاستضافة البطولة، حيث أكد فاخر غاشي الأمين العام للاتحاد العربي، أن الملفات الأربعة كانت متكاملة، وجميعها محل تقدير الاتحاد العربي، لحرص تلك الدول على الاستضافة، إلا أن اختيـار تونس، جاء نظير الجاهزية التي توازي ضيق الوقت والتوقيت، وتوفر الصالات الرياضية لأداء التدريبات والمباريات، متمنياً لكل الفرق العربية دوام التوفيق ولتونس نجاح التنظيم.
من جهة أخرى، أرسل الاتحاد العربي استمارات طلب المشاركة للاتحادات العربية لاختيار ممثليها في البطولة، على أن يكون يوم 25 أغسطس المقبل هو آخر يوم لاستلام المستندات المطلوبة للمشاركة في البطولة.

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