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الوحدة يجدد عقد الرفاعي لمدة موسمين
الوحدة يجدد عقد الرفاعي لمدة موسمين
4 يوليو 2022 16:51

 
أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، تجديد عقد المدافع عبدالله الرفاعي لمدة موسمين، وذلك في إطار مساعي النادي لتعزيز العناصر المتاحة للفريق الأول، وتمكين فئة المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية، ويتمنى مجلس الإدارة التوفيق والنجاح للاعب خلال الاستحقاقات المقبلة.
وأبدى الرفاعي فخره بالانتماء لـ «العنابي» وشكره لقيادة وإدارة النادي على ثقتهم ودعمهم المستمر، مؤكداً أنه سيبذل قصار جهده مع «أصحاب السعادة».
لعب الرفاعي في الموسم الماضي مع خورفكان، بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة، في الموسم قبل الماضي، وشارك في 1377 دقيقة، خلال 16 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، وسجل هدفين، فيما شارك في 270 دقيقة، خلال 3 مباريات بكأس المحترفين.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
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