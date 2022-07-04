الشعفار يهنئ نورة الجسمي برئاسة اتحاد الريشة



دبي (الاتحاد)



هنأ أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الدولي، نورة حسن الجسمي بمناسبة تعيينها رئيساً جديداً لاتحاد الريشة الطائرة حتى نهاية الدورة الأولمبية «باريس 2024».

وقال الشعفار: تعيين نورة حسن الجسمي في هذا المنصب، صادف أهله وتشريف للمرأة الإماراتية التي استطاعت أن تثبت للعالم كفاءتها في المجتمع، وتواجدها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة الوطن، في مختلف مجالات، ومنها القطاع الرياضي، مشيداً بسجلها الحافل بالعطاء في خدمة الرياضة، وثقته في جهودها لتطوير لعبة الريشة الطائرة، لما تتمتع به خبرة واسعة في المجال الرياضي، حيث شغلت سابقاً عضوية مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، إضافة إلى توليها مسؤولية التسويق بالاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، وبفريق الشعفار للدراجات الهوائية، وعضوية شركة النصر للاستثمار ولجنة الدراجات للجميع بالاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، متمنياً لها التوفيق والنجاح في المهمة الجديدة.

وأضاف: نتقدم بالتهنئة إلى نورة حسن الجسمي، وبلا شك تتمكن بوصفها رئيساً لاتحاد الريشة الطائرة من تحقيق المزيد من الإنجازات، ونتمنى لها المزيد من النجاحات في مسيرتها الرياضية.