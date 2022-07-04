«الجناح» المصري يعود إلى الدوري التركي

إسطنبول (أ ف ب)

يعود الجناح الدولي المصري محمود حسن «تريزيجيه» الى الدوري التركي لكرة القدم، وذلك للدفاع هذه المرة عن ألوان بطل الموسم المنصرم طرابزون سبور قادماً من أستون فيلا الإنجليزي.

ووصل ابن الـ27 عاماً أمس إلى إسطنبول لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع على العقد المتوقع أن تكون مدته لأربعة مواسم وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة.

وسبق لنجم الأهلي السابق أن لعب في الدوري التركي موسم 2017-2018 مع قاسم باشا على سبيل الإعارة من أندرلخت البلجيكي، الذي تخلى عنه نهائياً في الموسم التالي لصالح الفريق التركي.

وبعدما أمضى موسم 2018-2019 مع قاسم باشا، الذي خاض معه بالمجمل 65 مباراة في الدوري خلال فترتيه معه، مسجلاً 22 هدفاً و25 بالمجمل في 71 مباراة ضمن جميع المسابقات، انتقل الى أستون فيلا في صيف 2019 وبقي في صفوفه حتى منتصف الموسم المنصرم، حين انضم لباشاك شهير على سبيل الإعارة (سجل 6 أهداف في 10 مباريات مع الأخير).