«كأس المحترفين» تحمل مسمى «أبوظبي الإسلامي»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، ورابطة المحترفين، عن توقيع عقد رعاية جديد، ليصبح بموجبها المصرف راعياً رئيسياً لكأس رابطة المحترفين، لتحمل مسمى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، من بداية موسم 2022-2023، وتستمر اتفاقية الرعاية لمدة ثلاث سنوات.

وجرت مراسم توقيع عقد الرعاية في مقر مصرف أبوظبي الإسلامي بأبوظبي، بحضور عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وناصر العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتعكس اتفاقية الرعاية هذه التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بصحة ورفاهية المجتمع، عبر مبادرات وبرامج رياضية وصحية متكاملة، تشجع على تبني أنماط حياة صحية وسليمة، كما تؤكد على التزام المصرف بتعزيز التواصل مع القاعدة الجماهيرية الواسعة للأندية ال14 المشاركة في الدوري والكأس.

وقال ناصر العوضي: يسرنا أن يكون مصرف أبوظبي الإسلامي، راعياً لكأس رابطة المحترفين للسنوات الثلاث المقبلة، ولطالما شكلت كرة القدم مكوناً رئيساً ضمن إستراتيجيتنا التسويقية، حيث تشكل لنا فرصة للتواصل مع عشاق ومشجعي كرة القدم في دولتنا، وستتيح لنا هذه الشراكة لعب دور أكبر محلياً، من خلال تقريب عشاق كرة القدم من لعبتهم المفضلة، وتهيئة فرص وتجارب فريدة لمشجعي هذه اللعبة، كما تأتي هذه الرعاية تماشياً مع التزامنا بدعم الرياضة والشباب والارتقاء بصحة ورفاهية المجتمع.

وأضاف: "نسعى من خلال هذه الرعاية إلى تعزيز مكانة كرة القدم الإماراتية، ودعم رؤية الرابطة للارتقاء بالكرة المحلية إلى المستوى العالمي، مما ينعكس بشكل إيجابي على مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للبطولات الرياضية الاحترافية، ونتطلع إلى تنظيم عدد كبير من النشاطات مع الرابطة، للارتقاء بهذه اللعبة إلى مستوى جديد، وتطوير وتشجيع جيل الشباب على ممارسة هذه الرياضة.



من جانبه، عبر عبدالله ناصر الجنيبي، عن تطلعه أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم جهود تطوير مسابقات المحترفين عموماً، وكأس الرابطة على وجه الخصوص، من خلال هذه الرعاية النابعة من علاقة متميزة بين الرابطة ومصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تعكس شراكة إستراتيجية ممتدة منذ سنوات، من أجل خدمة دولة الإمارات وأبناء الوطن، والاستثمار في مواهبهم من أجل الإبداع والتفوق.

وأضاف الجنيبي: هذه الاتفاقية تترجم الشراكة القوية التي تجمعنا مع المؤسسات الوطنية، وتحديداً مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يشع بريقاً في سماء الوطن، رائداً ثابتاً يسير نحو القمة، برؤيته المتقدمة، وأفكاره المتجددة، وصورته التي باتت مقصداً، لما يقدمه من خدمات جليلة مبتكرة سلسة مواكبة للعصر.

وأكد الجنيبي أن الرابطة تسعى في كل موسم للارتقاء بالجوانب التجارية والتسويقية والتنظيمية لمسابقات المحترفين، من أجل إيجاد بيئة متكاملة، تساهم في تطوير كرة القدم الإماراتية، وفق الخطة الإستراتيجية 2020-2030، للوصول إلى أفضل الممارسات والتطبيقات، التي من شأنها أن تضمن ديمومة وتطور هذه المسابقات عموماً، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على وجه التحديد، البطولة التي رسخت مكانتها على كافة الأصعدة الفنية والترويجية خلال السنوات الماضية، وأصبحت تتصدر المشهد في كل موسم.

جدير بالذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي يلتزم بمسؤولياته تجاه المجتمع الذي يعمل فيه، ويضع ضمن أولوياته إطلاق مبادرات مجتمعية هادفة، تعكس هذا الالتزام، مثل برنامج «دوري أبطال المستقبل» الذي يسعى من خلاله إلى تعزيز وعي الأطفال في الإمارات، بأهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، فضلاً عن توفير تجربة ممتعة لهم عبر منافسات كرة القدم التي يشاركون فيها مع فرقهم.

وكان المصرف قد أطلق «دوري أبطال المستقبل» في عام 2011، وهو عبارة عن مجموعة بطولات في كرة القدم، يشارك في منافساتها سنوياً أكثر من 3000 طفل من مختلف مدارس الدولة.

وواصل المصرف التزامه بتطبيق برنامج تطوير الشباب، القائم على توظيف وتطوير وتعزيز مهارات الكوادر المحلية، من خلال زيارة الكليات الجامعية في مختلف أرجاء الدولة، وتمويل البرامج الرياضية مثل دوري المدارس الوطني لرياضة الكريكت ودوري المحترفين.