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البايرن يدشن تحضيرات الموسم الجديد بـ«حصة مغلقة»
البايرن يدشن تحضيرات الموسم الجديد بـ«حصة مغلقة»
4 يوليو 2022 14:15

 
ميونيخ (د ب أ)
بدأ فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم استعداداته للموسم الجديد، اليوم، وكان ريان جرافنبرخ، لاعب خط الوسط الجديد، من بين اللاعبين الذين بدؤوا فترة الإعداد.
وتدرب جرافنبرخ، الذي انضم لبايرن في الصيف قادما من أياكس الهولندي، مع المدافع دايوت أوباميكانو، والحارس البديل سفين أولريتش في حصة تدريبية مغلقة قادها المدير الفني جوليان ناجلسمان.
وتدرب جوشوا زيركيزي، الذي كان معارا لأندرلخت، بشكل منفرد.
وسيعود لاعبون آخرون للتدريبات في الأيام المقبلة، فيما سيعود اللاعبون الذين شاركوا في المباريات الدولية التي أقيمت الشهر الماضي، مثل الألمانيين مانويل نوير وتوماس مولر الأسبوع المقبل.
واقترب أيضا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يضغط من أجل الرحيل عن النادي، من العودة للتدريبات.
وينوي بايرن أن يقدم فريقه يوم 16 يوليو المقبل في ملعب أليانز أرينا، قبل أسبوعين من بداية موسم الفريق بمواجهة لايبزج في كأس السوبر.

توماس مولر
بايرن ميونيخ
جوليان ناجلسمان
روبرت ليفاندوفسكي
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