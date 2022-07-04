ضاحي خلفان يتبنى مشروع «مواهب القوى»

دبي (الاتحاد)

التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الدكتور اللواء محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، في اجتماع عقد بنادي ضباط الشرطة بالقرهود، حضره اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، تم خلاله بحث آفاق التعاون، وتشارك الرؤى والأفكار حول البرامج الداعمة لاكتشاف الموهوبين، ورعايتهم ودعمهم وتنمية قدراتهم، بين جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، واتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وأطلع معاليه على مسودة الخطة الاستراتيجية، لاستدامة التطور وجودة المخرجات في اتحاد ألعاب القوى، لاستشراف مستقبل اللعبة، وتطورها لتحقيق المنجزات الوطنية في المنافسات الخارجية، بما يتماشى مع رؤية مجلس الإدارة التطويرية.

وقدم المر عرضاً عن «رعاية المواهب»، في اتحاد ألعاب القوى، لدعم نجاحه من خلال الخطط التي تثري المجتمع، وتحتضن الفئات المختلفة من الموهوبين، لتحقيق الأهداف المرجوة، وبلوغ الغايات المنشودة، بما يتماشى مع توجهات اتحاد ألعاب القوى، الذي اضطلع بخطوات كبيرة لإعلاء القيم التنافسية، والعودة برياضة «أم الألعاب» إلى الإنجازات المشرفة.

وأبدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، استعداده لتبني البرنامج شخصياً على أن يكون رئيساً فخرياً لرعاية المواهب لاتحاد أم الألعاب والمشرف العام على المشروع للخروج بالنتائج المرجوة لدعم صفوف منتخب الإمارات لألعاب القوى بالمواهب التي ترقى لتمثيله.

وتوجه الدكتور محمد المر بالشكر والتقدير والامتنان إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وقال إن رئاسته لبرنامج «رعاية المواهب»، من شأنه تعزيز الجهود الرامية لبلوغ أهدافه، وتحقيق المخرجات التي تدعم المنظومة الوطنية لرعاية الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في ريادة البرامج الهادفة لاكتشاف المواهب ورعايتها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: «اتحاد ألعاب القوى يسعى لتنفيذ العديد من الخطط الداعمة للتطور الرياضي، والشراكات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية من شأنها تحقيق جودة التوجهات في هذا الصدد، هناك خطوات جيدة، ونقف على مسافة واحدة من جميع الأندية للوصول إلى المحصلة المطلوبة، ونرجو أن ننجح في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وفق منظومة متكاملة، وبرامج متنوعة وتعاون بناء وإيجابي بين الجميع، لن ندخر جهداً في مضاعفة الجهود حتى نرتقي بهذه اللعبة إلى أفضل ما يمكن أن تبلغه لعكس الصورة المشرفة عن الوطن الغالي».