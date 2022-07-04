«هيئة الرياضة» تعزز التعاون مع «عربي الدراجات»

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للدراجات، بما يتناسب مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تضافر الجهود، لتوسيع الشراكات المحلية والدولية، بما يساعد على الارتقاء بالقطاع الرياضي، ويعزز من مساعي الهيئة بتقديم أقصى دعم للرياضيين ذوي المستوى العالي في مختلف الرياضات.

وجاء ذلك خلال استقبال معاليه للشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والمهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، والمستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي، وياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات الأمين العام المساعد بالاتحاد العربي، وسالم الشحي المدير المالي والإداري بالاتحاد العربي.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: تعكس استضافة الإمارات لمقرات الكثير من الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية قدرتنا على تحقيق الريادة دولياً، حيث تحولت الدولة إلى عاصمة عالمية في الكثير من الرياضات، كما نتطلع إلى الاستفادة من المكتسبات الوطنية الرياضية التي تم تحقيقها بهدف تنمية حضور الرياضة، كأحد أبرز ركائز القوة الناعمة في الإمارات.

وأضاف: تقدر الهيئة الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات مع الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية، ويعزز التعاون مع الاتحاد العربي فرص الاتحاد المحلي، باكتشاف وتنمية المواهب، عبر تبادل التجارب والخبرات، بهدف إعداد جيل جديد قادر على تحقيق الإنجازات، في مختلف المحافل الدولية، كما تمثل الشراكة إحدى الركائز الأساسية في منظومة عمل الهيئة التي تعمل على الارتقاء بالواقع الرياضي، عبر تطوير سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتقدم الشيخ فيصل بن حميد القاسمي بالشكر إلى معاليه لدعمه في انتخابات الاتحاد العربي التي أجريت في مايو الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، وقال: نثمن الجهد الكبير الذي تقوم به الهيئة لدعم مختلف الكوادر الرياضية الإماراتية، لتعزيز حضورها في المحافل الدولية، ونتطلع إلى أن يسهم الاتحاد العربي بتعزيز جهود التعاون بين اتحاد الإمارات واتحادات الدول العربية، بما يدعم تطوير الرياضة ويرفع مستوى المنافسة بظل تنامي القاعدة الشعبية لرياضة الدراجات في الإمارات.

وهدفت الزيارة إلى بحث سبل تطوير رياضة الدراجات على المستويين المحلي والعربي، واستعراض أبرز التجارب العربية في الرياضة، لزيادة تمكين الرياضيين والكوادر الفنية والإدارية، وتعزيز فرص تطوير أداء المنتخبات الوطنية، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات بمختلف المحافل الدولية.