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الرياضي
ميرونك يقترب من «جولف دبي»
ميرونك يقترب من «جولف دبي»
4 يوليو 2022 13:32

 
دبي (الاتحاد)


حقق أدريان ميرونك إنجازاً تاريخياً، بالحصول على لقب بطولة هيروزن إيرلندا المفتوحة للجولف، ليصبح أول لاعب بولندي يُتوج بهذا اللقب، ويتقدم إلى المركز السابع في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد» للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ويقترب من حجز مقعده في البطولة الختامية الكبرى التي تقام في دبي خلال نوفمبر المقبل.
ونال ميرونك اللقب، بعدما أنهى المنافسات برصيد 20 ضربة تحت المعدل، ليجمع 1000 نقطة جعلته يتقدم من المركز 12 إلى السابع برصيد 1972.8 نقطة في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، مع ترقب تأهله إلى ختام الموسم في دبي من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل مع بطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرات للجولف.
ويُعتبر ميرونك الذي يحصد نجاحات لافتة في الجولف في بلد غير مشهورة بهذه الرياضة، أشبه بنجم كرة القدم في بلاده روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم العام الماضي، وسبق أن اعترف ميرونك أن مواطنه يلهمه في مسيرته، وقال في تصريحات سابقة: لم يكن هناك أبطال جولف بولنديين أسير على خطاهم خلال نشأتي، لذلك كنت أتطلع للاعبين من دول أخرى، وعلى صعيد الرياضيين عموماً فإن ليفاندوفسكي هو ملهم بشكل كبير بالنسبة لي، طريقته في لعب كرة القدم وتفوقه كان مذهلاً للغاية.
من جانبه استفاد الأسترالي ريان فوكس من حصوله على المركز الثاني في البطولة الأيرلندية، ليتقدم 3 مراكز ويصبح رابع ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 2138.4 نقطة.
وبقي الأميركي ويل ويل زالاتوريس في المركز الأول في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم برصيد 2572.8 نقطة، يليه الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي برصيد 2366.1 نقطة.
وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف المخصصة لمنافسات جولف الرجال المحترفين إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات، بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك.

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