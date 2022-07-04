تغريم كيريوس وتسيتسيباس مالياً في ويمبلدون!

برلين (د ب أ)

تلقى الأسترالي نيك كيريوسو واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عقوبة مالية بسبب أفعالهما خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما في بطولة ويمبلدون للتنس، والتي شهدت قيام اللاعب اليوناني باتهام اللاعب الأسترالي بأنه «متنمر».

والتقى الثنائي في مباراة مثيرة شهدت تمكن كيرييوس من قلب تأخره أمام المصنف الرابع في البطولة إلى فوز بنتيجة 6 - 7 (2 - 7) و6 - 4 و6 - 3 و7 - 6 (9 - 7).

وتبادل اللاعبان ملاحظات غاضبة عن بعضهما البعض عقب المباراة، حيث اتهم اللاعب اليوناني منافسه بأن لديه «جانب شرير»، بينما وصف كيريوس منافسه بأنه ضعيف وأشار إلى أنه مكروه بين زملائه اللاعبين.

وحالياً، تم تغريم الثنائي مالياً، حيث تم تغريم كيريوس أربعة آلاف دولار بسبب تلفظه ببذاءات مسموعة، فيما تم تغريم تسيتسيباس بعشرة آلاف دولار لسلوكه غير الرياضي.

وهذه هي ثاني غرامة توقع في البطولة على كيريوس، الذي تمت معاقبته لواقعة في مباراته الافتتاحية أمام البريطاني باول جوب.

ويلتقي اللاعب الأسترالي، الذي فاز بلقب زوجي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام مع براندون ناكاشيما في دور الـ 16.