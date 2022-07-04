عاشور: طموح مشروع لليد في «آسيوية الناشئين»



رضا سليم (دبي)



كشف قاسم عاشور مدرب منتخب اليد للناشئين عن تجهيزات الفريق للمشاركة في البطولة الآسيوية، بنسختها العاشرة التي تقام في البحرين من 16 إلى 27 أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في كرواتيا 2023، مؤكداً أن التدريبات تسير في اتجاه التجمعات والتدريبات اليومية، بعدما انتهت فترة الامتحانات، والتي كانت سبباً في تقليص أيام التدريبات، واللجوء إلى التجمع لمدة 3 أيام أسبوعياً، ونقل التدريبات من صالة صلاح الدين في دبي إلى صالة مليحة.

وقال: المنتخب يضم حالياً 20 لاعبا، ولجأنا إلى إجراء تغييرات، ودخول لاعبين جدد بسبب الاعتذارات المختلفة من البعض ونحاول تجهيز المنتخب بالشكل الذي يليق بكرة اليد الإماراتية، في ظل الإمكانيات المتاحة في الاتحاد، مشيراً إلى أن برنامج الإعداد تم وضعه، قبل أن نبدأ التدريبات بفترة، واعتماده من لجنة المنتخبات ومجلس إدارة الاتحاد.

وأضاف: كنا نطمح إلى عمل معسكرات داخلية للاعبين، مثلما فعلناها من قبل في دبا الحصن، ومثل هذه التجمعات من شأنها أن تحقق فوائد فنية ونفسية، في ظل تجمع اللاعبين في مكان واحد، حيث يتولد التفاهم بينهم، ونحاول تعويض ذلك من خلال التدريب اليومي.

وحول المعسكر الخارجي، قال: ننتظر قرار الاتحاد بالموافقة على المعسكر، وهناك 3 أماكن لإقامته قبل البطولة في مقدونيا وسلوفينيا ومصر، وإن كنت أفضل مقدونيا، لأن هناك تجربة سابقة للناشئين، واستفدنا كثيراً من هذا المعسكر، حيث إن المكان مخصص لكرة اليد، وهناك أجواء رائعة وفرق قوية تلعب معها، وننتظر القرار الأخير من الاتحاد، لتحديد موعد ومكان المعسكر، والذي سيكون له أهمية كبيرة وأكثر من نصف فترة الإعداد، كونها تشهد مباريات ودخول اللاعبين في أجواء البطولة مبكراً.

وعن طموح المنتخب في البطولة، قال: الطموح موجود ولن يتوقف، ولدينا حماس أن نقدم صورة جيدة لكرة اليد الإماراتية، في المحفل الآسيوي، ونأمل أن يكون مردودنا في البطولة أفضل من المشاركة الماضية، والتي حظيت بإشادة كبيرة، وكشفت عن أن كرة اليد قادرة على صنع المستحيل، في حال توفر الظروف لها، وأن اللاعب الإماراتي لديه قدرات وإمكانيات كبيرة لا تقل عن أي لاعب في أي منتخب.

وأوضح أن المهمة الأساسية في تجهيز لاعبين لمستقبل المنتخب الأول، وسبق أن عملنا على جيل متميز من قبل، في مرحلة الناشئين والشباب، ولكن السلسلة لم تكتمل لظروف مختلفة، ونأمل أن ننجح مع هذا المنتخب، في مواصلة التقدم، للوصول به لمستوى الفريق الأول، كونه يضم خامات متميزة.