الخبرة الإيطالية تكمل جهاز «النمور»



فيصل النقبي (كلباء)



تعاقدت شركة كلباء لكرة القدم مع الإيطالي جابريل بين، ليصبح مساعداً للمدرب الإيراني فرهاد مجيدي، لينضم إلى الجهاز الفني لـ «النمور» في الموسم المقبل.

ويملك جابريل خبرة ميدانية كبيرة، لأنه عمل مساعداً لمجيدي في الاستقلال بطل الدوري الإيراني خلال الموسم الماضي، وحرص المدرب على الاستفادة من خبراته في الجهاز المعاون، ويستهل اتحاد كلباء الإعداد بالفحص الطبي، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وتسبق السفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا.

واستقر «النمور» على خوض عدد من المباريات الودية في المعسكر، ويتم الإعلان عنها خلال أيام، بناءً على رؤية الجهاز الفني.