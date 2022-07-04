مستقبل عجمان على طاولة المجلس الجديد



رضا سليم (دبي)



عقد مجلس إدارة نادي عجمان اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد، وترأسه الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس النادي، وحضور خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء أحمد حسن خليفة الفورة نائب رئيس المجلس، وناصر إبراهيم الظفري المدير التنفيذي، ويحيى خلف المطروشي مشرف قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، وأحمد راشد الشامسي مشرف الألعاب الفردية، وعيسى محمد الشامسي مشرف الكرة الطائرة، وحمدان محمد آل علي المدير المالي، ومحمد جبر الشامسي عضو مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحضيرات للموسم الجديد، ليس فقط على مستوى الفريق الأول، بل كل القطاعات والمراحل السنية والألعاب المختلفة بالنادي، من أجل التجهيز المبكر للموسم المقبل.

وتأتي بداية الدورة الجديدة للمجلس، بعد قرار التجديد من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان، بالتجديد للمجلس للمرة الخامسة على التوالي لمدة 3 سنوات، وظهر الشيخ راشد بن عمار النعيمي للمرة الأولى نائباً لرئيس النادي، ليبدأ ضخ كوادر جديدة في قلعة «البرتقالي».

وبدأ الاجتماع بتقديم الشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على ثقة سموه في تعيين مجلس الإدارة للدورة الحالية الممتدة 3 سنوات، ودعم سموه المادي والمعنوي لمجلس الإدارة، وحرصه على استمرارية مجلس الإدارة، وتعيين الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائباً لرئيس النادي.

وثمن الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس النادي الدعم والاهتمام الذي يحظى به النادي، من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا الدعم والاهتمام في استقرار النادي.

وأكد أن الاختيار لأي منصب هو تكليف أكثر منه تشريفاً، والمهم هو استمرار العمل بذات روح المجموعة لتحقيق الأهداف المرجوة للنادي الذي يعتبر واجهة الرياضة في عجمان، مشيداً بالعمل الذي تم إنجازه في السنوات الماضية، وما بذله مجلس الإدارة من جهد من خلال متابعته للنادي، ويعتبر نفسه الآن واحداً من المجموعة في فريق العمل، لمواصلة المسيرة بذات الروح التي أسهمت في استقرار النادي.

وأكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة النادي أن الاجتماع جاء مثمراً من خلال مناقشة الخطة المستقبلية، وعلى رأسها الفريق الأول لكرة القدم، وما ينتظره من استحقاق قريب في الموسم الجديد وموارد النادي والمصروفات وأنشطة النادي بشكل عام بالنسبة للألعاب الجماعية والفردية.

وأشار الجرمن إلى أن الدعم والاهتمام الذي يحظى به النادي من صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، يعكس حالة الاستقرار في النادي والعمل بكل جدية من أجل تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة، والمتابعة المستمر لسمو ولي عهد عجمان طوال الفترة الماضية كانت لها الأثر الكبير، فيما تحقق من إيجابيات عديدة وسيقابل مجلس الإدارة هذا الاهتمام والدعم بمزيد من العمل في سبيل المحافظة على ما تحقق والسير نحو الأفضل.