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الرياضي
الهلال يجدد عقد دياز لمدة عام
الهلال يجدد عقد دياز لمدة عام
4 يوليو 2022 11:49

 
الرياض (د ب أ)


أعلن الهلال السعودي تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني رامون دياز، لمدة عام، وذلك بعد حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر الحساب الرسمي للهلال، مقطع فيديو، أعلن فيه استمرار المدرب المخضرم رامون دياز مدرباً للهلال لمدة عام.
وكان دياز قد عبر خلال تصريحات سابقة عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف الهلال ورغبته في استمرار التجربة لأطول فترة ممكنة.
ونجح الهلال في التتويج ببطولة دوري المحترفين السعودي للمرة الـ 18 في مسيرته، بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الختامية من المسابقة.

السعودية
الهلال
رامون دياز
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