سون يرفض دور «المرشد السياحي» للاعبي توتنهام!

سول (رويترز)

تم اختيار سون هيونج- مين أفضل رياضي في كوريا الجنوبية لخمس سنوات متتالية، لكنه يحرص على التقليل من هذه المكانة الكبيرة، خاصة بين زملائه في توتنهام هوتسبير خوفاً من أن يضطر للقيام بدور المرشد السياحي للفريق بأكمله خلال جولة خارجية تسبق انطلاق الموسم الجديد.

ويستهل توتنهام استعداداته للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بخوض مواجهة أمام فريق من نجوم الدوري الكوري الجنوبي في سول في 13 يوليو الجاري، قبل مواجهة إشبيلية في سوون بعدها بثلاثة أيام.

ويتمتع النادي اللندني بشعبية كبيرة في كوريا الجنوبية بفضل مهاجمه سون الحاصل على الحذاء الذهبي، لكن اللاعب يخشى من القيام بدور أكبر خارج الملعب خلال هذه الجولة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن سون قوله اليوم: أعتقد أن زملائي جانبهم الصواب، يعتقدون أنني لاعب كبير في كوريا الجنوبية وأعرف أفضل المطاعم في البلاد، لا أعرف ما إذا كان بوسعي استضافة 50 أو 60 فرداً دفعة واحدة، هذا يمثل ضغطاً كبيراً علي، لكن بما أنهم سيزورون كوريا الجنوبية سأتكفل بكل المصاريف.

وسجل سون 23 هدفاً في الدوري الممتاز ليتقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع محمد صلاح نجم ليفربول الموسم الماضي ووجه اللاعب البالغ عمره 29 عاماً الشكر لزملائه في الفريق على ثقتهم الكبيرة.

وقال سون: كانت لحظة سعيدة، لقد دعمني زملائي في الفريق كثيراً، في كل مرة أسجل فيها، كان إيريك داير يقول لي الحذاء الذهبي سيكون من نصيبك، كنت بعيداً جداً عن صلاح في ذلك الوقت، قلت ما الذي تتحدث عنه، لكن بعد ذلك عندما بدأت في تقليص الفارق مع صلاح قال زملائي في الفريق إنهم يتوقعون ذلك أيضاً.

ويبدأ توتنهام، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، مشواره في الدوري على أرضه أمام ساوثامبتون في السادس من أغسطس المقبل.