نوري يحافظ على الحلم البريطاني في ويمبلدون

لندن (رويترز)

حافظ كاميرون نوري المصنف التاسع على بقاء الحلم البريطاني في بطولة ويمبلدون للتنس، بالوصول لأول مرة إلى دور الثمانية في بطولة كبرى عقب الفوز 6-4 و7-5 و6-4 على الأميركي تومي بول.

ونوري الذي يلعب بيده اليسرى هو البريطاني الوحيد المتبقي في البطولة المقامة على الأراضي العشبية، وسيتنافس على بطاقة الظهور في قبل النهائي عندما يواجه البلجيكي ديفيد جوفين الذي فاز 7-6 و5-7 و5-7 و6-4 و7-5 على الأمريكي فرنسيس تيافو المصنف 23.

وكان بول المصنف 30 قد فاز على لاعب يستخدم يده اليسرى في آخر ثلاث مباريات، لكنه فشل هذه المرة أمام نوري صاحب الضربات الدقيقة وسط أجواء مثيرة وحماسية في الملعب رقم 1.

وكسر نوري إرسال بول في أول شوط ليتقدم مبكرا، ثم أنقذ أربع فرص لكسر إرساله في الشوط السادس، ليحافظ على الأفضلية ويفوز بأول مجموعة.

ورغم أن الأميركي بول حاول نقل المضرب من يد إلى أخرى أثناء رد ضربات الإرسال، فإنه أخفق في التعامل مع محاولات نوري القوية.

وكسر نوري إرسال بول في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، ثم حصل اللاعب الأمريكي على فرصتين لكسر الإرسال لكنه أهدرهما، ليحافظ اللاعب البريطاني على التقدم 4-2.

وامتلك نوري ضربات الإرسال أثناء التقدم 5-4، لكن بول نجح أخيرا في كسر الإرسال ليدرك التعادل. وسرعان ما رد اللاعب البريطاني وكسر إرسال بول وسط سعادة كبيرة بين المشجعين.

وسارت الأمور بشكل مشابه في المجموعة الثالثة حيث كسر نوري إرسال منافسه في الشوط الثالث، ونجح اللاعب البالغ عمره 26 عاماً في إنهاء المباراة من أول فرصة بعد ضربة أمامية خاطئة من بول.