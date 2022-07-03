محمد الشرقي يشيد بالمستوى التنظيمي لبطولة الفجيرة الدولية للجو جيتسو



الفجيرة (وام)



أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على أهمية رياضة الجو جيتسو، في تعزيز الثقة بالذات والدفاع عن النفس، ضمن ألعاب الفنون القتالية، منوّهاً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لكافة أنواع الرياضات والبطولات الرياضية العالمية التي تنظمها إمارة الفجيرة، وتوجيهات سموه بتسخير الإمكانيات كافة، بما يضمن نجاحها وتحقيق أهدافها على المستوى المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، ختام بطولة الفجيرة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو التي أقيمت تحت رعاية سموه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وأشاد سموه بنتائج الأداء في المنافسات التي تخللت البطولة، والمستوى التنظيمي والفني للّجان التنظيمية، مشدّداً سموه على ضرورة مواصلة الجهود، بما يرقى إلى المكانة العالمية الرفيعة التي تتبوؤها إمارة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية، ومؤكّداً على دعم حكومة الفجيرة لكافة الأنشطة الرياضية، بما يسهم في ترسيخ حضور الإمارة رياضياً على مستوى العالم.

وشهدت المنافسات التي انطلقت يوم أمس بتنظيم اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، مشاركة واسعة لمئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأكاديميات الرياضية والأندية، في فئات الناشئة والشباب والهواة والمحترفين من مختلف أنحاء العالم.

وتوّج سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في منافسات البطولة، كما كرّم سموه اتحاد الجو جيتسو. حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وأحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو.