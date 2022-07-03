ذهبية وبرونزية للإمارات في بطولة أوروبا للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج منتخب الجودو بالميدالية الذهبية والبرونزية، في بطولة أوروبا المفتوحة التي تختتم مساء اليوم، بمدينة كلوج نابوكا في رومانيا، وشهدت مشاركة 202 لاعب ولاعبة من 32 دولة، في مقدمتها الإمارات التي مثلها 3 لاعبين، لتحتل المركز الأول على مستوى الدول العربية، ويعتبر ذلك إنجازاً في أول مشاركة لمنتخبنا في البطولات الأوروبية المفتوحة.

وشهدت منافسات البطولة تألق ماجو معروف «21 عاماً»، والذي نجح في الفوز على الروماني سايمون فالدوت في النهائي، عقب مشوار صعب، تفوق خلاله على بطل أذربيجان يوسفوف عمران، والبريطاني مكوات أندريو، وكرويتورو ميرسيا بطل رومانيا في نصف النهائي، وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة من أصحاب الأرض والضيافة، وشهدت المباراة كافة فنون الإثارة وسط هتافات مدوية غطت الصالة، وبلغ معروف «النهائي الذهبي» أمام سايمون فالدوت الذي صعد بدوره على حساب الألماني شريبر جوناس، ليكون الختام مسكاً.

وحصد لاعب منتخبنا جريجوري أرام الميدالية البرونزية، بفوزه على بطل سلوفينيا فوسينا الين في الدور الثاني لمنافسات وزن تحت 90 كجم، ليواجه التركي عمر ايدن، في دور الثمانية، واقتنص فوزاً مثيراً على البطل التركي المنصف، ليبلغ الدور نصف النهائي، إلا أنه خسر أمام الكندي أرينسيبيا ألكسندر، ونال جريجوري أرام الميدالية البرونزية، واحتل لاعبنا زافا شفيلي «21 عاماً» المركز الخامس في ترتيب المجموعة لوزن تحت 66 كجم، بخسارته أمام بطل رومانيا دزيتاك ايوان في المرحلة الثانية، بعد أن تخطى بطل جمهورية مولدوفا بلت مكسيم.

وقبل ختام البطولة في ساعة متأخرة من مساء أمس، جاءت أذربيجان في المقدمة برصيد 6 ميداليات، منها 3 ذهبيات و3 برونزيات، وتبعها رومانيا «7 ميداليات»، منها ذهبية وفضيتان و3 برونزيات، وبريطانيا «5 ميداليات»، بواقع ذهبية وفضية و3 برونزيات، واحتل منتخبنا المركز العاشر في الترتيب العام برصيد ذهبية وبرونزية.

وتلقت البعثة عقب التتويج الذهبي، تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، متمنياً أن يتواصل الجهد في بطولة المجر «جراند سلام» التي تفتتح يوم الجمعة المقبل، موجهاً بتحفيز المنتخب قبل مغادرة رومانيا.