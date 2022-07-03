كارفاليو: مع ليفربول «شعور مذهل»

لندن (د ب أ)

كشف فابيو كارفاليو إنه كان متلهفاً للتوقيع لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، فور علمه بأنه جذب أنظارهم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً أكمل حالياً انتقاله رسمياً لفريق ليفربول من فولهام.

وقال اللاعب للموقع الرسمي لليفربول: «إنه شعور مذهل أن أتواجد في أحد أكبر الأندية في العالم، إن لم يكن أكبرها. لذلك، أنا سعيد لتواجدي هنا ولا يمكنني الانتظار للبدء».

وأضاف: «بمجرد أن تعرف أن ليفربول يرغب في ضمك، تفكر في شيء واحد فقط، وهو الانضمام إلى الفريق وأن تحاول أن تتواجد مع الفريق، أتمنى أن أحقق أشياء كبيرة».

وأردف: «أتحدث مع الجميع، ومع المدرب، وكانت الأمور طبيعية، عندما تصبح الأمور طبيعية، يكون من السهل اتخاذ القرار».

وسيرتدي كارفاليو، المولود في لشبونة، والذي انتقل مع عائلته لإنجلترا عندما كان صغيراً، القميص رقم 28 في فريق ليفربول.