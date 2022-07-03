الإثنين 4 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
كارفاليو: مع ليفربول «شعور مذهل»
كارفاليو: مع ليفربول «شعور مذهل»
3 يوليو 2022 16:54

لندن (د ب أ)
كشف فابيو كارفاليو إنه كان متلهفاً للتوقيع لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، فور علمه بأنه جذب أنظارهم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً أكمل حالياً انتقاله رسمياً لفريق ليفربول من فولهام.
وقال اللاعب للموقع الرسمي لليفربول: «إنه شعور مذهل أن أتواجد في أحد أكبر الأندية في العالم، إن لم يكن أكبرها. لذلك، أنا سعيد لتواجدي هنا ولا يمكنني الانتظار للبدء».
وأضاف: «بمجرد أن تعرف أن ليفربول يرغب في ضمك، تفكر في شيء واحد فقط، وهو الانضمام إلى الفريق وأن تحاول أن تتواجد مع الفريق، أتمنى أن أحقق أشياء كبيرة».
وأردف: «أتحدث مع الجميع، ومع المدرب، وكانت الأمور طبيعية، عندما تصبح الأمور طبيعية، يكون من السهل اتخاذ القرار».
وسيرتدي كارفاليو، المولود في لشبونة، والذي انتقل مع عائلته لإنجلترا عندما كان صغيراً، القميص رقم 28 في فريق ليفربول.

ليفربول
الدوري الإنجليزي
فولهام
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
أمطار غزيرة تجتاح شوارع مدن في الصين
عربي ودولي
الصين تجدد الإنذار من عواصف وأمطار غزيرة
اليوم 17:04
بوتين خلال لقائه وزير الدفاع سيرغي شويغو
عربي ودولي
بوتين يصدر تعليمات جديدة بشأن العملية في أوكرانيا
اليوم 16:54
الوحدة يجدد عقد الرفاعي لمدة موسمين
الرياضي
الوحدة يجدد عقد الرفاعي لمدة موسمين
اليوم 16:51
الشعفار يهنئ نورة الجسمي برئاسة اتحاد الريشة
الرياضي
الشعفار يهنئ نورة الجسمي برئاسة اتحاد الريشة
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©