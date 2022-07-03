لمياء «صائدة الميداليات»



دبي (الاتحاد)



أحرزت لمياء طارق مال الله المركز الأول في بطولة كأس بشكتاش جيه كيه الدولية للجمباز الإيقاعي، والتي أقيمت في العاصمة التركية إسطنبول، ونالت الميدالية الذهبية في مسابقة حصان الحلق، متفوقة على 15 لاعبة، مشاركة في المسابقة نفسها.

وحصدت لمياء المركز الثاني في مسابقة حصان القفز، ونالت الميدالية الفضية، ونجحت بطلة الإمارات في تجاوز صعاب البطولة، بعد دمج مواليد 2010 و2011، وهو ما دفعها للعب في فئة أعلى منها عمرياً.

ويأتي الإنجاز الذي حققه لمياء «11 عاماً» بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها على المستوى المحلي، كما تم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية بتمثيل المنتخب في البطولات الخارجية نظراً لعدم وجود اتحاد للعبة.

وتعد لمياء أصغر وأفضل لاعبة جمباز إماراتية تفوز بالمركز الأول في منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات الدولي للجمباز الإيقاعي، التي تنظمها مدرسة شباب دبي الأولمبية للجمباز الإيقاعي التي أقيمت في مايو الماضي، وكانت بمثابة العودة، بعد التوقف الطويل بسبب ظروف جائحة كورونا، إلا أن الفوز بذهبية وفضية في بطولة بشكتاش فتح لها الباب للعودة لبلوغ الإنجازات من جديد.