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الفيحاء السعودي يتعاقد مع زيدان
الفيحاء السعودي يتعاقد مع زيدان
3 يوليو 2022 13:31

الرياض (د ب أ)
أعلن نادي الفيحاء السعودي لكرة القدم مساء السبت تعاقده مع سعود زيدان لثلاثة مواسم قادماً من صفوف الحزم.
وشارك سعود زيدان في 15 مباراة بالدوري السعودي مع الحزم في الموسم الماضي.
وسبق لزيدان تمثيل أندية النصر والجبلين وأبها.
وبات زيدان ثاني صفقة يبرمها الفيحاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد في وقت سابق مع فيصل مسرحي من صفوف القادسية.
ونقل الحساب الرسمي لنادي الفيحاء على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، عن اللاعب ترحيبه بالانضمام إلى الفريق، حيث تعهد ببذل قصارى جهده من أجل مساعدة الفريق، وتحقيق تطلعات وطموحات مجلس الإدارة.

الحزم السعودي
الفيحاء السعودي
الدوري السعودي
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