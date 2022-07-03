«دبي البحري» يشكر المشاركين والرعاة على نجاح الموسم

دبي (الاتحاد)

شكر مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على تفضله برعاية سباق القفال 31 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لكافة الفعاليات والأنشطة الرياضية بوجه عام والرياضات البحرية بشكل خاص، مما أسهم في إنجاح فعاليات موسم 2021-2022.

جاء ذلك في الاجتماع الشهري لمجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وحضور سيف جمعة السويدي نائب الرئيس، والأعضاء إبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل المهيري، وجمال زعل بن كريشان المهيري، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي.

وأشاد المجلس خلال الاجتماع بالنجاح الكبير للموسم، والذي انطلق في أكتوبر الماضي واختتم مع سباق القفال في نسخته رقم 31، مثمناً الدور الفاعل لشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والاتحادات الرياضية، والتي تقف دائماً وراء إنجاح كافة الأنشطة والفعاليات، وكذلك الإدارة التنفيذية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفرق العمل واللجان.

وحرص المجلس على توجيه رسالة شكر لجميع المنتسبين والجمهور والمشاركين في الموسم الرياضي البحري، وذلك للإقبال والتفاعل مع الأحداث التي شملت أكثر من 30 فعالية متنوعة في الرياضات التراثية كالسفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والرياضات الحديثة مثل الزوارق السريعة -إكس كات- والدراجات المائية، وألواح التجديف واقف وألواح التزحلق على المياه بالمظلات -كايت سيرف- وسلسلة مهرجانات «بحر دبي» المجتمعية وبطولة دبي «جونيور ريغاتا» وبطولة دبي لصيد الأسماك وباقي الأنشطة.

وناقش الاجتماع الخطوات المتسارعة في تنفيذ الخطط الخاصة بالوحدات التنظيمية والرامية إلى تطوير العمل في النادي وتحقيق أهداف الخطة والتوجه الاستراتيجي 2021-2027، حيث استعرض المجلس عدداً من الموضوعات من بينها إدارة فريق الفيكتوري الاسم العريق في عالم سباقات الزوارق السريعة والجهود القائمة لاستمرار تميزه وعطائه في الساحة الرياضية البحرية.