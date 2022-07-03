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الرياضي
«رسالة غامضة» من دورانت!
«رسالة غامضة» من دورانت!
3 يوليو 2022 13:04

 
نيويورك (أ ف ب) 

وافق زيون وليامسون الذي غاب عن الموسم الماضي، من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بسبب كسر في القدم اليمنى، على تمديد العقد الذي وقعه مع نيو أورليانز بيليكانز عام 2019 «مبتدئاً»، لمدة خمسة أعوام، وفق ما أفادت شبكة «اي اس بي ان» الرياضية.
وتبلغ قيمة الصفقة 193 مليون دولار، ولكن قد ترتفع إلى 231 مليوناً، استناداً إلى النتائج التي يحققها اللاعب مع الفريق، بينها أن يتم اختياره في تشكيلة أفضل فريق في الدوري الموسم المقبل، أو أفضل لاعب في الدوري أو أفضل مدافع.
وعانى اللاعب الذي كان عام 2019 الخيار الأول في الـ«درافت» المخصص لانتداب لاعبي الجماعات، وحتى الثانويات الأميركية والأجانب إلى الدوري، من لعنة الإصابات، لكنه أظهر لحظات من التألق في مستهل مشواره في «أن بي ايه»، حيث بلغ معدله 25.7 نقطة مع 7 متابعات و3.2 تمريرة حاسمة في 85 مباراة منذ موسم 2019-2020.
وتعرض وليامسون لإصابة في الركبة، خلال موسمه الأول في الدوري، ما تسبب بتأخر بدايته في «أن بي ايه» حتى يناير 2020.
ويحتفل وليامسون بميلاده الثاني والعشرين الأربعاء، أي في اليوم الأول لفتح باب توقيع العقود لموسم 2022-2023.
وكل ما يصدر منذ فترة وحتى بدء التوقيع رسمياً على العقود اعتباراً من الأربعاء، لم يأخذ الطابع الرسمي، لكنه صدر عن وكلاء اللاعبين، أو عن تقارير إعلامية واسعة الإطلاع، من دون أن تتمكن الأندية من تأكيد الصفقات، بينها بروكلين نتس الذي تلقى طلباً من نجمه كيفن دورانت، من أجل إدخاله في عملية تبادل وفق وسائل الإعلام المحلية.
وأوضحت «إي إس بي إن»، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين مع جولدن ستايت ووريرز وأفضل لاعب في الدوري في 2014 بألوان أوكلاهوما سيتي ثاندر، يرغب في الانتقال إلى صفوف فينيكس صنز أو ميامي هيت.
وأضافت أن نتس يهدف الى الحصول على أفضل صفقة ممكنة من النجم الذي كان مدد عقده عام 2021 لمدة أربع سنوات مقابل 198 مليون دولار.
وقرر دورانت أن يتحدث للمرة الأولى منذ الكشف عن رغبته بالرحيل، لكن ما كتبه على تويتر كان غامضاً، حيث قال «الأشخاص الموجودون معي في الصالة الرياضية يعرفون فحوى الأمر، ويعرفونني، وإذا لم تكونوا معي هناك، فاسألوا من حولي.
وفشل دورانت «33 عاماً» في عام 2021 مع الثنائي كايري إرفينج وجيمس هاردن المنتقل في وقت سابق من هذا العام إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في قيادة نتس إلى المنافسة على اللقب.
وعانى نتس من بعض الصعوبات بين رفض إرفينج تلقي اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19»، ما حرمه من اللعب خلال جزء كبير من الموسم، والاستياء الذي ظهر بعد ذلك، إثر رحيل هاردن، وأخيراً الخروج المذل من الدور الأول من الـ «بلاي أوف» على يد بوسطن سلتيكس صفر-4.
وقرار دورانت مفاجئاً لا سيما أن إرفينج حسم أمره بالبقاء مع نتس بعد تفعيل بند التمديد لموسم إضافي على الرغم من أن بإمكانه الرحيل أيضاً.

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