«عربي السلة» يطالب «فيبا» باعتماد بطولاته دولياً



دبي (الاتحاد)



قرر الاتحاد العربي لكرة السلة، برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي مخاطبة الاتحاد الدولي «فيبا»، بهدف اعتماد بطولاته، ضمن الأجندة الدولية، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في السنوات الأخيرة، خاصة خلال تفشي فيروس كورونا، حيث لم يتوقف النشاط العربي، سواء على مستوى البطولات، أو الدورات الإدارية والتدريبية والتحكيمية، وغيرها من الدراسات.

وقال العميد عبدالله شلبي الأمين العام، إن اللواء القرقاوي ركز كثيراً على هذا الجانب، وطلب تكثيف الاتصالات مع «فيبا»، من أجل اعتماد بطولات الاتحاد العربي رسمياً ضمن الأجندة الدولية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد في دبي، خلال بطولة المنتخبات العربية التي أقيمت في فبراير الماضي بدبي.

وأضاف: موقع الاتحاد العربي اعتمد اللغة الإنجليزية الى جانب العربية، حتى يكون الاتحاد الدولي على معرفة بالبطولات والدراسات العربية، تمهيداً لاعتماد تلك البطولات بصفة دولية.

وفي سياق آخر، قرر الاتحاد العربي إطلاق نشاطه هذا الموسم اعتباراً من 14 يوليو الحالي، بمسابقة الشباب التي تقام في القاهرة، وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، بمشاركة منتخبات الإمارات والسعودية والكويت وقطر والجزائر وليبيا ومصر «المضيفة»، مع العلم أن المنتخب السعودي وصل إلى القاهرة لإقامة معسكره استعداداً لهذا الحدث.

وأكد القرقاوي أن البطولة تعتبر فرصة ذهبية لمنتخب الإمارات للتحضير لبطولة الخليج للناشئين التي تستضيفها الدولة في أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن منتخب الشباب الحالي يعتبر نواة لمنتخب الرجال، ورافداً له في السنوات المقبلة، بعد الإنجازين الكبيرين اللذين حققهما منتخبا الرجال والسيدات 3 ×3 في دورة الألعاب الخليجية بالكويت خلال مايو الماضي.

وفيما يتعلق ببطولات الموسم الحالي تشمل أيضاً بطولة الأندية العربية للسيدات المقرر إقامتها في تونس من 20 حتى 28 سبتمبر المقبل، وبطولة الأندية رجال في الكويت من 5 إلى 15 أكتوبر، وبطولة منتخبات السيدات في المغرب، بعد بطولة الرجال ثم بطولة المنتخبات العربية رجال في تونس مطلع فبراير 2023.