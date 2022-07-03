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الرياضي
دي يونج يعود إلى آيندهوفن
دي يونج يعود إلى آيندهوفن
3 يوليو 2022 11:25

مدريد (د ب أ)


أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم أن لاعبه الهولندي لوك دي يونج سيلعب لفريق آيندهوفن الهولندي في الموسم المقبل بعد الرحيل عن النادي، وبعد انتهاء إعارته إلى برشلونة هذا الصيف.

وتوصل آيندهوفن إلى اتفاق على عودة اللاعب إلى صفوفه هذا الصيف تاركا إشبيلية الذي فاز معه بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2019-2020.
وذكر إشبيلية: نادي أشبيلية يشكر اللاعب لوك دي يونج على أدائه خلال فترة اللعب للفريق، اسم دي يونج سيظل موجودا في تاريخ النادي، ونتمنى له أفضل توفيق في مهمته الشخصية والاحترافية الجديدة.
وكان دي يونج انتقل إلى إشبيلية في صيف 2019 قادما من آيندهوفن، وخاض
94 مباراة وسجل 19 هدفا في موسمين قضاهما مع الفريق، وكان من أهم أهدافه مع الفريق ثنائية ساعدت أشبيلية على الفوز في نهائي الدوري الأوروبي أمام إنتر ميلان الإيطالي.
وفي الموسم الماضي، لعب دي يونج لفريق برشلونة على سبيل الإعارة وخاض مع الفريق 29 مباراة بإجمالي دقائق لعب بلغت 938 دقيقة.

الدوري الإسباني
الليجا
إشبيلية
لوك دي يونج
آيندهوفن
برشلونة
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