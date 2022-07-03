«الدون» يريد مغادرة «قلعة الشياطين»



لندن (أ ف ب)

يرغب المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن فريقه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف، إذا تلقى «الشياطين الحمر» عرضاً مناسباً، حسب ما أفادت السبت تقارير صحفية.

وعاد البرتغالي البالغ 37 عاماً إلى ملعب «أولد ترافورد»، قادماً من يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، لكن على الرغم من نجاحه في فرض نفسه الهداف الأول لـ «اليونايتد» في الموسم المنصرم، وثالث الهدافين في الدوري الممتاز «18 هدفاً»، إلا أن فريق «الشياطين الحمر» اكتفى باحتلال المركز السادس.

كما فشل «اليونايتد» في حجز مقعده لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، وخرج خالي الوفاض من أي لقب، ما وضع «سي آر7»، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي يمتد عقده لعام آخر، بالإضافة إلى عام اختياري، في مواجهة احتمال اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» للمرة الأولى في مسيرته.

من ناحيته، يصرّ «اليونايتد» على أن نجمه البرتغالي، صاحب 24 هدفاً في جميع المسابقات في الموسم الماضي، ليس للبيع حسب التقارير، مع حرص المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاج على العمل معه.

أحرز رونالدو لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة خلال مروره الأول مع «اليونايتد» لست سنوات، قبل أن يغادر إلى ريال مدريد الإسباني في 2009، وثم يوفنتوس في عام 2018 في مسيرة مزخرة بالأهداف والألقاب.

ويتحضر لاعبو «اليونايتد» الدوليون للالتحاق بتمارين الفريق في الأيام المقبلة قبل السفر إلى تايلاند الجمعة لبدء جولتهم التحضيرية.