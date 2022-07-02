الإمارات تتصدر بطولة الفجيرة الدولية للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت اليوم «السبت» منافسات بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجو جيتسو، التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، في مجمّع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

وتشهد البطولة مشاركة 800 لاعباً ولاعبة من 50 دولة حول العالم، وتميزت منافسات اليوم الأول التي أُقيمت على سبعة أبسطة، بأداء رفيع ومستويات متميزة، وتألق لافت لمجموعة من المواهب الصاعدة، علماً بأنها تم تخصيصها لفئات الشباب والناشئين والأساتذة الذين أبدوا جاهزية عالية، ورغبة قوية في اعتلاء منصة التتويج، بما ساهم في إمتاع الجماهير التي احتشدت في المدرجات، وتدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح للفائز بالمركز الأول في كل فئة 600 نقطة تصنيفية.



حضر منافسات اليوم الأول من البطولة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.

في إطار التعاون المستمر بين وزارة الداخلية واتحاد الإمارات للجو جيتسو، وعلى هامش البطولة، نظمّ مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ورشة توعية حول حماية حقوق الطفل وأثر ذلك على صون مكتسبات المجتمع، حضرها عدد من المسؤولين والإداريين في الاتحاد.

وتعتبر بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجو جيتسو ثالثة جولات بطولة رابطة أبوظبي التي تتكون من 5 جولات تقام في مناطق مختلفة من الدولة.

وأسفرت منافسات اليوم الأول من البطولة عن فوز أكاديمية كوماندو جروب بالمركز الأول، فيما حلت أكاديمية A.F.N.T في مركز الوصيف، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وعلى صعيد الدول، احتلت الإمارات المركز الأول، متفوقة على كولومبيا التي حلت وصيفة، والبرازيل في المركز الثالث.

وتسلّم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية درعين تذكاريين من اتحاد الجو جيتسو ونادي الفجيرة للفنون القتالية نظير دعمه الدائم لبطولات الجو جيتسو وغيرها من بطولات الفنون القتالية، ومساهمته في تسليط الضوء على ريادة الدولة العالمية في هذا النوع من الرياضات ذات الشعبية المتنامية.

وقال معاليه، إن الإمارات تواصل تفوقها وترسيخ مكانتها موطناً للجوجيتسو، ولعّل المشهد الذي ارتسم اليوم في مجمع زايد الرياضي والتفاعل الجماهيري الكبير مع المنافسات خير دليل على تميز دولتنا في استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات والبطولات الرياضية.

وأثنى معاليه على دور اتحاد الجو جيتسو وجهوده الحثيثة في توسيع انتشار رياضة الجو جيتسو وإفساح المجال للمشاركة أمام أكبر عدد ممكن من عشاق الرياضة وعلى امتداد الدولة، كما نوّه معاليه بالدعم الكبير للقيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وعلى رأسها الجو جيتسو وما وصلت إليه من تطور حتى اليوم، لافتاً إلى أن المستقبل يبدو أكثر إشراقاً.



وتقدم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لرياضة الجو جيتسو، والذي كان أكبر ضمانة لنجاح البطولة وتحقيق أهدافها، منوهاً بأن دعم القيادة الرشيدة للعبة يمثل الركيزة الأساسية لريادة الدولة عالمياً في تلك الرياضة.

وثمّن الاستضافة المتميزة التي وفّرها مجمع زايد الرياضي لهذا الحدث المهم، مؤكداً أن هذا الصرح الرياضي الكبير يجعل من البطولة محطة مهمة من المحطات الدولية الكبرى التي تستقطب النجوم من مختلف دول العالم.

وقال: يعكس تنظيم البطولة في إمارة الفجيرة جهود الاتحاد في توسيع انتشار الرياضة وقاعدة الممارسين في كافة إمارات الدولة، وأن الإقبال الكبير الذي تشهده النسخة الحالية من البطولة كان متوقعاً، بالنظر إلى الجهود الطيبة التي يبذلها المسؤولون بفضل توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأوضح الظاهري أن بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجو جيتسو، تعتبر محطة مهمة ضمن أجندة بطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ولا أدّل على ذلك من تطورها المستمر ونجاحها المشهود على صعيد التنظيم والاحترافية العالية، وحرص الأندية والأكاديميات على ترك بصمة مؤثرة عبر المشاركة فيها بمئات اللاعبين واللاعبات من دول العالم كافة.

ولفت الظاهري إلى التوقيت المثالي للبطولة وإقامتها في منتصف الموسم، في ظل تعاظم استعدادات الأكاديميات والأندية لما هو قادم من بطولات وأحداث مهمة على ساحة الجو جيتسو، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر القادم.

بدوره، قال العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، إن أجواء البطولة وحجم المشاركة فيها على صعيد اللاعبين والدول تعكس أهمية هذه الجولة التي تعتبر واحدة من أبرز بطولات الجو جيتسو في إمارة الفجيرة والمنطقة.

وأشاد الزيودي بالجهود الجبارة التي يبذلها اتحاد الجو جيتسو في سبيل الوصول بتلك الرياضة إلى أرقى المراتب العالمية، وتعزيز ريادة الدولة التي باتت نموذجا يحتذى به في الارتقاء بالقطاع الرياضي بشكل عام والألعاب القتالية على وجه الخصوص.

وشهدت بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجو جيتسو عهداً جديداً من التعاون بين شركة أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك واتحاد الجو جيتسو لدعم الرياضيين وتعزيز حضور رياضة الجوجيتسو.

وتشارك أدنوك في البطولة بفريق خاص يتكون من مجموعة من اللاعبين الأقوياء والواعدين، وتمكن اللاعب عبدالله السناني من فريق أدنوك حامل الحزام البنفسجي من اقتناص برونزية الأساتذة الأولى وزن 85 كجم.

وقدّم اللاعبون واللاعبات، أمس، لمحات فنية رائعة وأداء قوي على البساط، وفي هذا الإطار عبّرت العنود إبراهيم الحربي، حزام أصفر لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية الفائزة بذهبية البطولة عن فئة الناشئين وزن 48 كجم، عن سعادتها الكبيرة بتحقيقها لهذا الإنجاز أمام عدد كبير من الجماهير في أجواء استثنائية من الحماس.

وأضافت أن الفوز في هذه البطولات ينمّي الرغبة في البقاء على القمة وتطوير المستوى باستمرار لتحقيق أهداف الاحتراف في هذه الرياضة، وتقدمت بالشكر الكبير للاتحاد الذي وفّر لبنت الإمارات كل العوامل التي تمكنها من التألق وتحقيق الإنجازات.

وقال اللاعب ماجد البلوشي من الجزيرة حزام أزرق والحائز ذهبية 46 كجم فئة الشباب، إن الفوز والتتويج تحقق نتيجة التدريب المستمر والاستفادة من النزالات التي خاضها سابقاً، حيث حرص على التعامل مع نقاط الضعف وتطوير الجوانب الفنية والتكتيكية في مواجهة الخصوم، وأنه سعيد بالحصول على 600 نقطة تصنيفيه تعزز رصيده هذا العام، وفرصه في المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وتتواصل غداً «الأحد» فعاليات البطولة في يومها الثاني بمنافسات فئتي الهواة من حملة الحزام الأزرق والمحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم العالميين.

وتبدأ إجراءات الوزن الرسمية للاعبين المتنافسين في اليوم الثاني من البطولة بين الساعة الثامنة والنصف والعاشرة صباحاً، فيما تبدأ النزالات في الحادية عشرة صباحاً.