مساعد بيرلو يقترب من مرسيليا

مرسيليا (أ ف ب)

ترتفع اسهم المدرب الكرواتي إيجور تودور للحلول بدلاً من الأرجنتيني خورخي سامباولي في تدريب نادي مرسيليا الفرنسي، حسب ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات، مؤكداً في الوقت ذاته ما نشرته العديد من وسائل إعلام فرنسية.

وأعلن رئيس النادي المتوسطي الإسباني بابلو لونجوريا، بعد ساعات من تأكيد رحيل سامباولي «62 عاماً» نتيجة الاختلاف في وجهات النظر مع الإدارة: لقد بدأنا بالفعل العمل على متابعة المسيرة. أفكارنا واضحة للغاية ونتحدث مع المرشحين. هناك مرشح في ذهننا ولديه الأولوية. هدفنا هو أن نتعاقد معه قبل نهاية الأسبوع.

وبرغم تداول العديد من الأسماء في مرسيليا، منها الإيطالي روبرتو دي تسيربي والإسباني مارسيلينو، إلاّ أن تودور هو المرشح الأبرز لتسلم المهام الفنية.

ومن المرجح أن يوقع تودور عقداً لمدة عامين، وأن يصل إلى مرسيليا الاثنين، حسب صحيفة ليكيب.

وخاض المدافع الدولي السابق، البالغ 44 عاماً، موسماً ناجحاً في الدوري الإيطالي مع هيلاس فيرونا المتواضع، وهو الأكثر نجاحاً منذ بداية مسيرته التدريبية، فقاده لاحتلال المركز التاسع ونجح في الفوز على أبرز الأندية على غرار يوفنتوس وروما ولاتسيو، مع خامس أفضل هجوم في الـ "سيري أ" في الموسم المنصرم.

ويشتهر تودور الذي أشرف أيضاً على هايدوك سبليت وجلطة سراي التركي وأودينيزي الإيطالي باعتماده أسلوب الضغط الشديد والدفاع الثلاثي. علماً أنه لم يختبر التدريب في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

دافع كلاعب عن ألوان نادي يوفنتوس خلال 8 أعوام «1998-2007»، قبل أن يعود إلى نادي مدينة تورينو في عام 2020 كمدرب مساعد لمايسترو خط الوسط السابق أندريا بيرلو في تجربة لم تدم طويلاً.