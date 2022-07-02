«الزعيم» يستعد للموسم الجديد بـ 3 مراحل أساسية



معتز الشامي (دبي)



يدشن العين اليوم «السبت» مرحلة التحضير للموسم الجديد، عبر 3 مراحل أساسية، تستمر 52 يوماً، وتحديداً حتى 20 أغسطس المقبل، موعد العودة من النمسا، لاستئناف المرحلة الرابعة والأخيرة التي تسبق «ضربة البداية»، ويدخله «الزعيم» بدوافع الحفاظ على ألقابه، بعدما تُوج بدوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة في الموسم الماضي.

ويدرك الجهاز الفني أن رحلة الدفاع عن اللقب، وإضافة المزيد من الألقاب لن يكون بالأمر السهل، في ظل ووجود أكثر من فريق يملك قدرات المنافسة على الألقاب، مثل الشارقة والجزيرة والوحدة وشباب الأهلي، ما يتطلب مضاعفة الجهود للمرحلة المقبلة.

وقسم الجهاز الفني بقيادة ريبروف مهمة تجهيز «البنفسج» على 3 مراحل، تبدأ الأولى بالفعل اليوم، عبر التجمع من أجل توقيع الكشف الطبي، على أبرز العناصر، ومن ثم بدء الاجتماعات التنسيقية والقياسات وغيرها من الجوانب اللياقية الأخرى، وتستمر حتى يوم 18 يوليو الجاري، وقبل انطلاق التدريبات البدنية البسيطة خلال اليومين المقبلين، يعقبها السفر إلى المعسكر الخارجي بألمانيا، وبدء المرحلة الثانية من التحضيرات لمدة 13 يوماً من 19 إلى 31 يوليو، في مدينة جوجينج الألمانية، وتشهد تكثيف الجانب البدني والاهتمام بالنواحي اللياقية عبر تدريبات صباحية ومسائية، تخللها محاضرات نظرية وفنية، ويتوقع أن يخوض «الزعيم» وديتين متوسطة المستوى، بهدف التأكيد على الجوانب التكتيكية، ومدى استيعاب اللاعبين لمتطلبات الجهاز الفني.

فيما تقام المرحلة الثالثة من التحضيرات، من 31 يوليو إلى 20 أغسطس في مدينة جينبرج بالنمسا، وتشهد تكثيف التركيز على الجوانب البدنية، بالإضافة إلى زيادة الحمل التدريبي البدني، للوصول إلى «الفورمة» الكاملة للمباريات، حيث يتوقع أن يخوض «الزعيم» 6 تجارب متدرجة المستوى، للوصول بالفريق إلى الانسجام المطلوب والحالة الفنية التي يريدها الجهاز الفني، قبل العودة إلى الدولة يوم 21 أغسطس، حيث يحصل اللاعبون على راحة 48 ساعة، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، والتي عودة التحضير لانطلاق الموسم بالجولة الأولى للدوري يوم 2 و3 سبتمبر المقبل.

وتعتمد طريقة ريبروف الجديدة لإعداد الفريق على زيادة القوة البدنية، بالإضافة إلى جاهزية أكثر من 23 لاعباً من القائمة ليتم الاستعانة بهم خلال مسيرة الموسم الطويل، الذي يشهد الكثير من التوقفات والمنافسات القوية أيضاً.

وتفيد المتابعات أن شركة الكرة بنادي العين، تكثف جهودها للوصول إلى مرحلة الحسم، للصفقات المنتظر التوقيع معها لتدعيم الفريق، خاصة بعد عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالأرجنتيني جوانكا، حيث يدرس النادي أكثر من سيرة ذاتية للاعبين بدلاء في المركز نفسه، من البرازيل والأرجنتين وكولومبيا، على أن يتم حسم هذا الملف قبل السفر إلى المعسكر الخارجي بألمانيا.