فيرستابن يتصدر «تجربة سيلفرستون الثالثة»

سيلفرستون (د ب أ)

حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، أفضل زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق الجائزة الكبرى البريطاني، المقرر على مضمار سيلفرستون غداً الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، وجاء خلفه زميله بالفريق المكسيكي سيرجيو بيريز.

وسجل فيرستابن أسرع زمن للفة حول المضمار البالغ طوله 5891 كيلومتراً، حيث سجل دقيقة و901. 27 ثانية، وجاء خلفه بيريز بفارق 4. 0 ثانية.

وحقق الثنائي الفوز بآخر ست سباقات، حيث فاز فيرستابن بخمس سباقات ليتصدر ترتيب فئة السائقين بفارق 46 نقطة عن أقرب ملاحقيه بيريز، وبفارق 49 نقطة أمام سائق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو.

وجاء لوكلير في المركز الثالث خلف بيريز، فيما جاء الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري الثاني في المركز السادس.

وعانت بعض الفرق عندما ترتد السيارات على الطرق المستقيمة السريعة، بسبب القواعد الجديدة للديناميكا الهوائية للسيارات هذا العام. وكان مرسيدس هو أكثر الفرق تأثراً، ورغم أن سائقيه البريطانيين لويس هاميلتون وجورج راسل احتلا المركزين الرابع والخامس على الترتيب، لكن لا يبدو أنهما سينافسان في السباق.

وأعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا» أنه يتعين على الفرق خلال السباق البريطاني والسباق التالي في النمسا، التأقلم على قواعد جديدة من شأنها أن تحد من الارتداد، وذلك قبل تطبيق تلك القواعد بشكل كلي خلال سباق فرنسا المقرر في نهاية يوليو الجاري.

وتقام التجربة الرئيسية في وقت لاحق من مساء اليوم.