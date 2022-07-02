أحمد بن حمدان يشيد بأداء ونتائج «الشراع والتجديف»



أبوظبي (وام)



أعرب الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، عن سعادته بالمستويات التي قدمها منتخب الإمارات في النسخة الـ28 من بطولة البارح الدولية 2022 بالبحرين، والتي حصد فيها 4 ميداليات «ذهبيتان وفضية وبرونزية».

وأقيم حفل الختام وتوزيع الميداليات على الفائزين، تحت رعاية الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، رئيس الاتحادين البحريني والعربي لرياضة الشراع، وبحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان.

وأحرز البحار الإماراتي عثمان الحمادي الميدالية الذهبية في فئة قوارب إلكا 4، كما أحرز البحار حمزة آل علي برونزية فئة قوارب إلكا 7، وفي فئة قوارب إلكا 6، أحرزت الأختان ضحى وغلا البشر الميداليتين الذهبية والفضية.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان: نتوجه بالشكر والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة لدعمها غير المحدود لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية، خاصة رياضة الشراع والتجديف المرتبطة بإرثنا البحري العريق، كما نعرب عن شكرنا للإخوة في مملكة البحرين على حسن ضيافتهم وحفاوة استقبالهم وتنظيمهم الرائع للبطولة.

وتخلل حفل الختام مشهد رائع تمثل في احتفاء الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة بلاعب منتخب الإمارات للشراع عادل الخالد، الفائز ببرونزية بطولة العالم للإلكا 7 فئة الماستر، وأشاد بالإنجاز الذي حققه بطل الإمارات، واعتبره فخراً للرياضة الخليجية ودافعاً للشباب الخليجي ليحذوا حذوه ويصلوا إلى العالمية.

كما حضر الشيخ أحمد بن حمدان ومحمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث وعضو الاتحاد الدولي للشراع، حفل تدشين كتاب الشيخ خليفة بن عبدالله تحت عنوان «ضربة شمال»، والذي تضمن مجموعة قصص وتجارب مر بها في مسيرته البحرية، كما تطرق الكتاب لدور الإمارات في مرحلة نشر رياضة الشراع بالعالم العربي، وتعاون دول الخليج في استضافة البطولات الدولية.

وأعرب العبيدلي عن تقديره العميق لجهود الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية لدعمهما المتواصل لجهود المنتخب خلال هذه المشاركة، وأثنى على جهود «مجموعة موانئ أبوظبي» الشريك الاستراتيجي للاتحاد، لما قدمته لرعاية أبطال الإمارات في هذه الرياضة.