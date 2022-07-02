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الوحدة يتعاقد مع الحمادي لمدة 3 مواسم
الوحدة يتعاقد مع الحمادي لمدة 3 مواسم
2 يوليو 2022 15:46

 
أبوظبي (الاتحاد)


تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الوحدة، مع زايد الحمادي حارس الظفرة، والذي لعب الموسم الماضي مع خورفكان على سبيل الإعارة، وذلك لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع «الفارس»، اعتباراً من الموسم الجديد، وحتى عام 2025.
وأبدى زايد الحمادي شكره وامتنانه لثقة قيادة وإدارة نادي الوحدة، مؤكداً عزمه على تلبية طموحات النادي وجماهيره.
وتعد صفقة الحمادي الثانية التي يعلن عنها «العنابي» خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد عودة سيباستيان تيجالي، ومن المنتظر أن تكشف إدارة النادي عن صفقات أخرى في الطريق، سواء على مستوى الأجانب أو المواطنين، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الظفرة
خورفكان
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