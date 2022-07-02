«نخبة الخيول» في تحدي كأس رئيس الدولة بالمحطة البولندية

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف بولندا غداً، المحطة الخامسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها التاسعة والعشرين، وذلك في مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو، لتواصل الكأس الغالية تأكيد مكانتها وريادتها العالمية بالتألق في المحطات الأوروبية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة.

وتشهد المحطة البولندية مشاركة مجموعة مميزة من نخبة الخيول، التي تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا، للتنافس على لقب السباق الذي يقام لمسافة 2400 متر ضمن فئة "ليستد"، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث يشارك في تحدي المحطة البولندية "زينهاف" المنحدر من نسل "إيه أف البحر – زينهوبي بنت دورمان" والذي يعود لإسطبلات "وواو"، إلى جانب "الجاسم" المنحدر من نسل "عاصي – سلينن جيرل بنت دورمان" للمالك ايرو بيجاسوس، و"جينسك" المنحدر من "نو ريسك الموري – جينزه بنت تورنادو دي سيراه" للمالك والمدرب أم بوركووسكي، و"شرم الشيخ" المنحدر من نسل "المامون مونلو – سري لانكا بنت ديلجانس" للمالك مزرعة هاندولو، و"أثال بنت جيفارا" من نسل "نو ريسك الموري – جيفارا بنت عامر" للمالك عدنان النعيمي، و"تارانوم" المنحدر من نسل "الجبر – تانيا دو كلوس بنت كربلاء" والذي يعود لإسطبلات ليوا والمربي شادويل، وأخيراً يشارك في السباق "هان رستبان" المنحدر من نسل "عاصي- إش أن رنا" للمالك كوال أي بي لاسكووسكا .

من جهته أكد مطر اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة المشرفة على سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، على أهمية المنجزات الكبيرة التي تواصل تحقيقها الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، معرباً عن سروره بالوصول لمحطة بولندا وسط أصداء واسعة ونجاحات كبيرة، مؤكداً أن محطة بولندا تعد من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا العالمية، لما لها من قيمة كبيرة لدى ملاك ومربي الخيل العربي وتحظى بجماهيرية كبيرة، وكذلك تحظى باهتمام إعلامي وترويجي لرسالة الإمارات السامية.

من جانبه قال فيصل الرحماني المشرف العام لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: نفخر بمواصلة أهداف ورسالة الكأس الغالية في رحلتها بالمضامير الأوروبية، ومن هنا جاءت لتؤكد مكانتها وقيمتها المرموقة في بولندا، التي تعد من المحطات المهمة وذات الحضور البارز في الإنتاج والحفاظ على مسيرة الخيل العربي، بما يتماشى مع خططنا الطموحة لدعم مسيرة ملاك ومربي الخيل العربي في العالم أجمع، مشيدا بالمشاركة المميزة في سباق بولندا والذي تجتمع فيه نخبة المرابط العالمية.

وأضاف: الدعم السخي والاهتمام المباشر من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحدث نقلة نوعية في مسيرة الخيل العربي على الصعيد العالمي وساهم بتجسيد مكتسبات كبيرة لمسيرة لكأس الغالية، في ظل الإنجازات المهمة والأصداء الواسعة التي يحققها الحدث في كل محطة.