«العميد».. أول الأندية في تحضيرات الموسم الجديد

رضا سليم (دبي)

دشن فريق النصر تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2022-2023، مع بدء الفحوصات الطبية للاعبين بالمستشفى السعودي الألماني في دبي، تحت إشراف الجهاز الطبي، والتي أعقبها إجراء قياسات اللياقة البدنية في مركز فيفا الدولي، ليكون أول الأندية التي تدشن تحضيراتها للموسم الجديد.

ويخوض الفريق "الأحد" أول حصة تدريبية على الملعب الفرعي تحت قيادة المدرب الألماني ثورستن فينك، الذي يبدأ المهمة رسمياً مع "العميد" بعدما تم التعاقد معه خلفاً للمدرب المواطن سالم ربيع، الذي قاد الفريق بعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز.

كانت إدارة النادي قد دشنت تعاقدات الفريق باللاعب البرازيلي المقيم يوري فيريرا ليما مدافع بوتافوجو البرازيلي، لينضم إلى بقية اللاعبين في هذه الفئة وهم البرازيلي جلوبير ليما، والعراقي محمد مصطفى، المقيدين في الفريق الأول، بجانب الثنائي عبدالله حليحل وويسلي أوليفيرا في قائمة فريق تحت 21 عاماً.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة العميد عن الصفقات الجديدة خلال الأيام المقبلة، بعد رحيل ضياء سبع، وتيجالي، الذي عاد إلى فريقه السابق الوحدة، وهناك العديد من الأسماء على طاولة المفاوضات منهم البرازيلي لوكاس ألفيس "29 عاماً"، مدافع باس لاميا اليوناني، ومواطنه ماوريسيو جونيور لاعب خط وسط باناثينايكوس اليوناني، وغيرهما من الأسماء المطروحة على الطاولة، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة التوقيع الرسمي.

ويظهر العميد بشكل "نيولوك" على المستوى الإداري بعد التغييرات التي طرأت على الفريق، حيث تم تعيين أحمد إبراهيم البلوشي مديراً لقطاع المحترفين بشركة الكرة بالنادي، وناصر حسين الفلاسي إدارياً للفريق الأول.