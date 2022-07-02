«ميسي فيتنام» ينتقل إلى فرنسا



سلطان آل علي (دبي)



في مارس الماضي، خرجت الأخبار حول عدم وصول المفاوضات بين نجم الكرة الفيتنامية نجوين كوانج هاي وناديه هانوي إلى النهاية السعيدة للتجديد، بسبب رغبته في الذهاب إلى أوروبا، وهذا ما حدث أخيراً.

تعاقد «ميسي» الكرة الفيتنامية رسمياً مع باو الفرنسي، والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بالقارة الأوروبية، وأجرى لاعب الوسط الفحص الطبي، وأتم التعاقد لمدة سنتين مع خيار التجديد لسنة إضافية، محققاً جزءاً من حلمه الذي يسعى إليه، وتنازل كوانج عن عرض التجديد الذي كان سيجعله يستلم أعلى راتب للاعب فيتنامي من أجل الاحتراف.

ويعدّ كوانج ثامن اللاعبين الفيتناميين، احترافاً في الخارج، ولعب آخرون في الصين واليابان، وكوريا الجنوبية، وهولندا والبرتغال، وهو الأول الذي يلعب في فرنسا، وينتظر الشعب الفيتنامي ما يفعله كوانج لتمثيلهم، وتضاعفت نسبة التفاعل على صفحة باو 10 مرات بعد إعلانه للتعاقد مع اللاعب بسبب جمهور فيتنام.