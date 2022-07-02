برشلونة يعتزم بيع جزء آخر من حقوق البث



برشلونة (د ب أ)



كشف تقرير صحفي في إسبانيا، أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، والذي يعاني من صعوبات مالية، يعتزم بيع جزء آخر من حقوقه الخاصة بالبث التلفزيوني.

وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الرياضية، أن النادي «الكتالوني»، يأمل في أن يحصل من هذه الخطوة الجديدة على عائدات بقيمة تقارب 400 مليون يورو، لينفق منها نحو 200 مليون يورو على تعزيز خطوط الفريق، بما يشمل تقوية خط الهجوم بالبولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يعتزم بيع 15% أخرى من حقوق البث التلفزيوني، مشيرة إلى أن النادي بصدد تنفيذ هذه الخطوة قبل سفر بعثة فريق كرة القدم إلى الولايات المتحدة، حيث ستقيم هناك لمدة أسبوعين لخوض مباريات تجريبية قبل الموسم الجديد، ومنها مباراة أمام منافسه اللدود ريال مدريد.

كان برشلونة باع بالفعل في نهاية يونيو الماضي 10% من حقوق البث التلفزيوني للأعوام الـ25 المقبلة، لشركة «سيكسيث ستريت» الاستثمارية، مقابل 5. 207 مليون يورو للنادي المدين بـ 35. 1 مليار يورو، وقال برشلونة إن هذه الخطوة ستمكنه من أن يجني أباحاً بقيمة إجمالية تبلغ 267 مليون يورو للموسم الحالي.