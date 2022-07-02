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علي ربيع مديراً لفريق الرمس
علي ربيع مديراً لفريق الرمس
2 يوليو 2022 13:40

 
رأس الخيمة (الاتحاد)


عين الرمس اللاعب السابق علي ربيع مديراً للفريق الأول لكرة القدم، ويعتبر ربيع أحد أبناء النادي، وتدرج بالمراحل السنية، وصولاً إلى الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى الإمارات، ولعب أيضاً مع والوصل والشعب وعجمان والعروبة والحمرية ودبا الحصن والمنتخب الأول، وتأتي الخطوة للاستفادة من خبراته ودعم الطاقم الإداري للفريق.
ومن جهته، تقدم علي ربيع بالشكر إلى مجلس إدارة الرمس بقيادة سالم سلطان، مؤكداً أنه عاد إلى بيته، من خلال موقع آخر، مبدياً سعادته واستعداده لخدمة الفريق، معتبراً أن العمل في الرمس واجباً ورد الجميل، وقال: إدارة النادي حملتني مسؤولية كبيرة، ومنحتني ثقة أتمنى أن أكون في محلها، وسأقدم كل خبراتي وتجاربي في مشواري الطويل مع كرة القدم لمصلحة الفريق، وسأعمل مع الإدارة للمساهمة في تحقيق الأهداف والطموحات المرجوة.
وأضاف: أنا واحداً من محبي الرمس ومشجعيه، قبل أن أكون مديراً للفريق، وأتمنى مثل الآخرين رؤية الرمس في المقدمة دائماً، وأدرك أن الكثير من العمل ينتظرني، ولكني لن أدخر جهداً.
وطالب علي ربيع أهل الرمس وجمهور الفريق وكل محبيه بدعمه في المرحلة المقبلة والوقوف خلفه، والالتفاف حول فريقهم الذي قال إنه بحاجة إلى كل أبنائه في المرحلة المقبلة، مشيدا بمدير الفريق السابق خالد عبدالله، مشيراً إلى أنه اجتهد وعمل بإخلاص، من أجل خدمة ناديه، وسيكمل ما بدأه من عمل.

دوري الدرجة الأولى
الرمس
الإمارات
الوصل
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