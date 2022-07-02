باخ يتنصل من «وسام بوتين»

برلين (د ب أ)

قال متحدث رسمي باسم اللجنة الأولمبية الدولية إن توماس باخ رئيس اللجنة، لم يتلق «وسام الدولة» من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث الرسمي في تصريحات لصحيفة «فيلت آم سونتاج»: لم يقبل أبداً رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على هذا الوسام وبالتالي لم يتسلمه.

وعلمت اللجنة الأولمبية الدولية من خلال وسائل الإعلام بنية منح هذا الوسام، بعد دورة الألعاب الأولمبية بسوتشي 2014، ولم يتم تقديمه.

وتعرض باخ لانتقادات على نطاق واسع لجلوسه في المدرجات مع بوتين في سوتشي، ولكن قيل إن الخلافات تطورت بعد فترة قصيرة كنتيجة للعقوبات التي تم توقيعها على روسيا، بسبب جرائم تعاطي المنشطات في تلك الدورة.

كان بوتين ضيفاً في افتتاح دورة الألعاب الشتوية في بكين يوم 4 فبراير الماضي ولكن مطلع مارس، وبعد وقت قصير من قيام الحرب الروسية الأوكرانية، قال باخ إنه لم يتحدث مع الرئيس الروسي لعدة سنوات.

وفي عام 2001، منحت اللجنة الأولمبية الدولية بوتين وسام الاستحقاق الأولمبي، والذي تم إلغاؤه الآن.