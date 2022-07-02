400 ألف استرليني تمنح «الفرعون» صك الأفضلية

معتز الشامي (دبي)

مفاجأة سعيدة عاشتها جماهير ليفربول مساء أمس بتوقيع النجم الأسطوري لعشاق الريدز "محمد صلاح"، على تمديد تعاقده مع ليفربول لتستمر المسيرة الاستثنائية، لنجم حفر اسمه في سجلات تاريخ الكرة الإنجليزية وتاريخ "الريدز "، انشغلت وسائل الإعلام العالمية بقرار محمد صلاح بالتمديد مع ليفربول لمدة 3 سنوات في مفاجأة، لم يتوقعها أحد في ظل تسريبات عن رغبة برشلونة في ضم "الملك المصري" كصفقة انتقال حر الصيف المقبل، ولكن صلاح تمسك باستكمال "مشواره الأسطوري" مع "الريدز" رغم الإغراءات.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن راتب صلاح البالغ 400 ألف استرليني أسبوعياً، والذي تحول من خلاله ليكون "الرابح الأكبر"، في البريميرليج كصاحب أعلى دخل في البطولة، متفوقاً على كريستيانو رونالدو وهالاند وكيفين دي بروين، مما يؤكد أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

الصحيفة أشارت إلى أن صلاح وإن سيطر على قائمة أعلى الرواتب في إنجلترا، ولكنه تعرض للهزيمة أمام كليان مبابي، الذي وصل راتبه مع سان جيرمان بحسب الصحيفة إلى مليون جنيه استرليني في الأسبوع، كما أكدت الصحيفة أن "الريدز" أذهل العالم بإعلانه تمديد عقد صلاح للبقاء في آنفيلد حتى عام 2025، وذلك بعد رؤية ساديو ماني يغادر إلى بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي، ما جعل يورجن كلوب في قمة السعادة للاحتفاظ بصلاح، الذي كان له دور أساسي في نجاح ليفربول خلال السنوات الأخيرة.

وحل بعد صلاح كل من كريستيانو رونالدو و دي بروين وكلاهما يتقاضى 385 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، كما تفوق "الفرعون المصري" على هالاند الوافد الجديد لمانشستر سيتي، والذي يقترب من 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وهو نفس أجر ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

ووصل محمد صلاح للترتيب الرابع بين أعلى أجور لاعبي كرة القدم حول العالم، بينما حل نيمار في المركز الثالث بحصوله على 606 آلاف استرليني أسبوعياً وميسي الثاني عالمياً بـ960 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، ويتصدر القائمة كليان مبابي بمليون استرليني أسبوعياً بعد تجديد عقده مع فريقه.