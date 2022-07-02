جوبير.. خمسة في الاتجاه المعاكس

نيويورك (أ ف ب)

أكدت الصحف الأميركية أن لاعب الارتكاز الفرنسي رودي جوبير سينتقل من صفوف يوتا جاز، حيث يلعب منذ 2014 إلى مينيسوتا تمبروولفز، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

اختير جوبير «30 عاماً»، كأفضل مدافع ثلاث مرات في الدوري الأميركي للمحترفين أعوام 2018 و2019 و2021، كما تم اختياره ثلاث مرات لخوض مباراة كل النجوم «أول ستار».

كان جوبير إلى جانب دونوفان ميتشل من أعمدة يوتا جاز، على الرغم من عدم نجاح الفريق ومقره سولت لايك سيتي في تحقيق الآمال الموضوعة عليه في مباريات الـ«بلاي أوف» الموسم الفائت.

وبحسب شبكة «أي أس بي إن»، تتضمن صفقة انتقال جوبير «216 سم» إلى مينيسوتا انضمام خمسة لاعبين في الاتجاه المعاكس «ماليك بيزلي، باتريك بيفيرلي، ووكر كيسلر، جاريد فندربيلت ولياندرو بولمارو» وأربعة اختيارات «درافت» في الجولة الأولى في السنوات المقبلة (2023 و2025 و 2027 و2029).

سيلعب جوبير إلى جانب لاعب من طراز رفيع هو كارل أنتوني تاونز والشاب أنتوني إدواردز.

وكان جوبير وقع في ديسمبر 2020 عقداً مع يوتا جاز، كان آنذاك واحداً من أكبر العقود التي تم توقيعها على الإطلاق في الدوري الأميركي للمحترفين، وذلك مقابل 205 ملايين دولار على مدى 5 سنوات.

وخاض جوبير في صفوف منتخب فرنسا 74 مباراة دولية منذ عام 2012.